Ο Κώστας Γαλανόπουλος ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στο πόδι και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τον αγώνα (7/3, 17:00) με τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης».

Το ενδεχόμενο απουσίας του 28χρονου μέσου είναι μεγάλο, όπως και το πρόβλημα που διατηρείται στον άξονα της μεσαίας γραμμής δεδομένης της απουσίας και του Φρέντρικ Γένσεν. Ο Κώστας Γαλανόπουλος έπαιξε για τελευταία φορά πριν από περίπου ενάμιση μήνα και για την ακρίβεια στην εκτός έδρας ήττα από την ΑΕΛ Novibet. Έχοντας πάρει μέρος στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, καλλιεργήθηκε η αίσθηση ότι θα ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα (7/3) με τον Ατρόμητο ως μια επιλογή από τον πάγκο.

Καθώς ένιωσε εκ νέου ενοχλήσεις στο πόδι – ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα – ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και ουσιαστικά βγαίνει από το πλάνο του Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτός αυτού είναι ούτως ή άλλως οι Γένσεν, Σούντμπεργκ και Μισεουί. Ο Νοά Φαντιγκά έκανε ατομικό πρόγραμμα κι επίσης δεν έχει πολλές πιθανότητες συμμετοχής ενώ ο Μιγκέλ Αλφαρέλα ταλαιπωρείται από ίωση.