Πάλη: Πρώτα γροθιές στο ταπί, μετά κυνηγητό στους διαδρόμους από Ούγγρο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα (vids)

Δημήτρης Ντζάνης
Ισμαέλ Μουσοκάεφ

Ο Ούγγρος, Ισμαέλ Μουσοκάεφ μετέτρεψε το ταπί σε ρινγκ, αλλά δεν σταμάτησε εκεί στη διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος πάλης στο Ζάγκρεμπ.

Πρωτόγνωρες σκηνές εκτυλίχθηκαν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.

Ο Ρώσος στην καταγωγή Ισμαέλ Μουσοκάεφ, που αγωνίζεται από το 2019 με τα χρώματα της Ουγγαρίας, όχι απλά έχασε την ψυχραιμία του, αλλά ξεπέρασε κάθε όριο.

Συγκεκριμένα στον αγώνα των προημιτελικών στα 70κ. ελευθέρας, με αντίπαλο τον Ιάπωνα, Γιοχινοσούκε Αογιάγκι, ο Μουσοκάεφ μη συγκρατώντας τα νεύρα του, όρμησε στον αντίπαλό του και του επιτέθηκε με γροθιές. O αγώνας συνεχίστηκε ο Ιάπωνας πήρε τη νίκη με 10-0, όμως ο Μουσοκάεφ δεν έδωσε το χέρι του, αντίθετα με χαρακτηριστική κίνηση έστειλε μήνυμα στον αντίπαλό του για τη συνέχεια.

Ο Αογιάγκι δέχθηκε νέα επίθεση από τον Μουσοκάεφ, αυτή τη φορά στους διαδρόμους της εγκατάστασης, με τους προπονητές της ουγγρικής ομάδας να μην μπορούν να τον συγκρατήσουν.

Για την ιστορία, ο Αογιάγκι έφθασε μέχρι την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ενώ ο ο Μουσοκάεφ, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2023, έφθασε μέχρι τους αγώνες ρεπεσάζ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

