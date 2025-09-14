O Γιώργος Κουγιουμτσίδης μοιάζει ανίκητος στο Ζάγκρεμπ, σημείωσε τέσσερις νίκες και για πρώτη φορά θα παλέψει για το χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης γράφει τη δική του ιστορία για την ελληνική πάλη, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στον τελικό στα 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Τρεις περίπου εβδομάδες πριν από τα 24α γενέθλιά του ο Κουγιoυμτσίδης φθάνει σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του, καθώς προκρίνεται για πρώτη φορά σε τελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Σε μια ονειρεμένη πορεία την Κυριακή (13/9) ο Κουγιουμτσίδης νίκησε στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3 και πέρασε στον τελικό, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο

Αντίπαλός του στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο το απόγευμα της Δευτέρας (15/9, μετά τις 19:30) ο 21χρονος Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ, που με τη σειρά του εμφανίζεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Κουγιουμτσίδης στον δρόμο για τον τελικό ήταν αλάνθαστος, στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, έχει γίνει τρεις φορές πρωταθλητή, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, πριν συναντήσει στα ημιτελικά τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν κι επικρατήσει με 8-0.

Μέχρι σήμερα ο Κουγιουμτσίδης σε επίπεδο παγκοσμίων πρωταθλημάτων είχε να επιδείξει την 5η θέση στα 74κ. το 2023 στο Βελιγράδι, την 7η στα 79κ. το 2021 στο Όσλο και την 8η το 2022 (79κ.) ξανά στο Βελιγράδι.

O Κουρουγκλίεφ αποχώρησε στον προημιτελικό

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ δεν μπόρεσε να βγάλει το αποτέλεσμα που θα ήθελε στα 92κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο «χάλκινος» στα τα 86κ. ελευθέρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, αρχικά νίκησε τον Ουκρανό, Ιβάν Χορνόζουχ με 3-2 και πέρασε στα προημιτελικά, όμως εκεί με αντίπαλο τον Οσμάν Νουρμαγκονέντοφ από το Αζερμπαϊτζάν αποχώρησε τραυματισμένος, καθώς προερχόταν από τραυματισμό στο γόνατο.