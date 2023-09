Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης με τεράστια ανατροπή νίκησε τον Αζέρο, Τουράν Μπαϊράμοφ και εξασφάλισε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης κατάφερε τον μεγάλο στόχο του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στην τελευταία του ευκαιρία και στον αγώνα που έδινε το 5ο και τελευταίο ολυμπιακό εισιτήριο στα 74κ. στην ελευθέρα πάλη o 22χρονος παλαιστής πέτυχε μια τεράστια ανατροπή στον Τουράν Μπαϊράμοφ από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Κουγιουμτσιδης βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ημίχρονο με 8-0, αλλά κατάφερε να γυρίσει τον αγώνα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο έκανε το 8-8, όμως ο Αζέρος είχε πλεονέκτημα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Θέμης Ιακωβίδης είχε την ψυχραιμία να δει ότι ο Μπαϊράμοφ τράβηξε τη φανέλα του Κουγιουμτσιδη έκανε ένσταση και με τρίτη παρατήρηση το παιχνίδι κατακυρώθηκε υπέρ του Έλληνα παλαιστή.

Georgios KOUGIOUMTSIDIS 🇬🇷 gets the @Paris2024 Olympic quota for Greece at 74kg.



He beats Turan BAYRAMOV 🇦🇿, who receives 3 cautions, in UWW's playoff for the Olympic quota. The two had lost the bronze-medal bouts at the World Championships. pic.twitter.com/5xsupVcdKC