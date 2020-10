Συνάντηση Γιαννιώτη με τον Αυγενάκη (pic)

Συναντήθηκα σήμερα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη με σκοπό να του ανακοινώσω επίσημα την υποψηφιότητα μου για τη θέση του προέδρου της ΚΟΕ στις προσεχείς εκλογές. Μου ευχήθηκε καλή επιτυχία και συζητήσαμε σε πολύ καλό κλίμα θέματα του υγρού στίβου και του αθλητισμού γενικότερα.

