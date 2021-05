Πράγματα και θαύματα από την Ευαγγελία Πλατανιώτη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης, μετά το αργυρό μετάλλιο στο σόλο τεχνικό μία ημέρα πριν, ανέβηκε ξανά στο βάθρο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο του σόλο κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!

Η Πλατανιώτη, που ανήκει στην Team Future της Bwin , έκανε μία πολύ καλή παρουσίαση του προγράμματός της (με την χορογραφία της να είναι πάνω στο The Show Must Go On των Queen) και βαθμολογήθηκε με 90.8000 βαθμούς κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση στον τελικό.

Από τον προκριματικό είχε δείξει πως θα είναι μέσα στα φαβορί για μετάλλιο καθώς είχε συγκεντρώσει την τρίτη καλύτερη βαθμολογία και δικαίωσε ξανά τις προσδοκίες. Είναι το δεύτερο μετάλλιο της καριέρας της στην συγκεκριμένη διοργάνωση, κατακτώντας και τα δύο μέσα σε… 24 ώρες. Πλέον, στόχος της είναι να επικυρωθεί η παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες όπου κι εκεί θα πάει για διάκριση, είτε στο σόλο, είτε στο ντουέτο μαζί με την Παπάζογλου.

Το χρυσό πήγε στην Ρωσίδα Βαρβάρα Σουμπότινα, η οποία ήταν αχτύπητη για άλλον έναν αγώνα (96.4333). Ακολούθησε η Ουκρανή Φιέντινα η οποία συγκέντρωσε 93.7000, με την Πλατανιώτη να ακολουθεί. Στον τελικό συμμετείχε και η Ελληνίδα, αλλά αγωνιζόμενη με την Αυστρία, Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία κατέκτησε την 5η θέση στην Ευρώπη!

Η τελική κατάταξη του τελικού:

