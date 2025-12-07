Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την ΑΕΚ στο ντέρμπι της Λεωφόρου καλείται να επιστρέψει στις νίκες στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι αρχικές επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ.

Η έκπληξη είναι στην εστία, καθώς ο Κότσαρης πήρε τα γάντια του βασικού, με τον Μαδριλένο κόουτς να τον προτιμάει σε σχέση με τον ανέτοιμο Λαφόν και τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος έκανε το πέναλτι στο φινάλε του ντέρμπι με τον Δικέφαλο. Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς στην εστία. Σιώπης - Τσέριν χαφ, με τον Μπακασέτα σε επιτελικό ρόλο. Ζαρουρί - Τετέ εξτρέμ και φορ ο Σφιντέρσκι.

Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Κότσαρης - Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς - Σιώπης, Τσέριν - Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τετέ - Σφιντέρσκι.

Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ είναι οι: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μαντσίνι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Μπόκος, Νίκας, Ντέσερς, Πάντοβιτς.