Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι «Times» γράφουν για οριστική απόφαση ακύρωσης από την ιαπωνική κυβέρνηση!

Η πανδημία του κορονοϊού συνεχίζει να δημιουργεί πολλά προβλήματα σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο βάζει και πάλι σε... κίνδυνο τους Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν έγιναν πέρσι. Το πρωί της Πέμπτης, ο Τόμας Μπαχ, δήλωσε πως αυτοί θα γίνουν κανονικά το 2021, όμως οι «Times» με δημοσίευμά τους έρχονται να κάνουν λόγο για οριστική απόφαση της ιαπωνικής κυβέρνησης για την ακύρωσή τους.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα: «Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο πρέπει να ακυρωθούν λόγω του κορονοϊού, πλέον η προσοχή έχει στραφεί στο να διασφαλιστεί πως η πόλη θα μπορεί να αναλάβει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2032».

Αυτή η εξέλιξη θα φέρει ριζικές αλλαγές κι όπως αναφέρουν οι «Times», αναζητείται ένας ασφαλής τρόπος για να ανακοινωθεί η ακύρωσή τους και να μείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το Τόκιο να τους φιλοξενήσει άλλη χρονιά. Μάλιστα, στο δημοσίευμα υπάρχουν και δηλώσεις από ανώνυμη πηγή, στις οποίες αναφέρεται το εξής: «κανείς δεν θέλει να είναι αυτός που θα πει πρώτος ότι αναβάλλονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, αλλά υπάρχει ομοφωνία πως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνουν».

Αυτή τη στιγμή λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πως οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν, αλλά φυσικά ούτε το αντίθετο...

