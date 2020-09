Παγκόσμιο ρεκόρ από την Πέρεζ στον ημιμαραθώνιο της Πράγας (pic)

Η Κενυάτισα τερμάτισε σε 1:05:34 και πήρε από την Νετσανέτ Γκουντέτα (Αιθιοπία) το προηγούμενο (1.06:11) που είχε κάνει στη Βαλένθια το 2018.

Ο ημιμαραθώνιος της Πράγας ήταν μόνο για γυναίκες και το παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο γυναικών μικτής διαδρομής κατέχει η Γιεσχανέχ Αμπαμπέλ με 1:04.31.

An incredible distance running weekend continues!

Peres Jepchirchir clocked 1:05:34 at the @RunCzech Prague 21.1KM this morning, shattering the previous women-only half marathon world record of 1:06:11.https://t.co/JPd6ttoSiU pic.twitter.com/x07PWyF6pk

— World Athletics (@WorldAthletics) September 5, 2020