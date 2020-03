Κιπτσόγκε: «Σοφή η απόφαση της αναβολής των Ολυμπιακών Αγώνων» (pic)

Η καριέρα του και η ζωή του έχει συνδεθεί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο Έλιουντ Κιπτσόγκε έχει κερδίσει 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και το τελευταίο ήταν το χρυσό στον Μαραθώνιο στο "Ρίο 2016".

Ο Κενυάτης Ολυμπιονίκης λίγες ώρες μετά από την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού (covid-19) πήρε θέση μέσω του twitter.

«Εν γένει ήταν μια πολύ σοφή απόφαση ν' αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες έως το 2021. Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ιαπωνία και να υπερασπιστώ τον Ολυμπιακό μου τίτλο και τη νέα χρονιά και να δούμε μια εξαιρετική διοργάνωση. Εύχομαι να είστε όλοι υγιείς σ' αυτές τις δύσκολες στιγμές», έγραψε ο Κενυάτης.

All in all a very wise decision to postpone the Olympics until 2021. I look forward to come back to Japan to defend my Olympic title next year and look forward to witness a wonderful event. I wish everybody good health in these challenging times. pic.twitter.com/jrhsFEe545

— Eliud Kipchoge - EGH (@EliudKipchoge) March 24, 2020