Κορονοϊός: Το ... αιχμηρό tweet της Στεφανίδη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (pic)

Οι αξιωματούχοι του "Τόκιο 2020", της ΔΟΕ αλλά και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας τονίζουν συνεχώς ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά από τις 24/7 έως τις 9/8.

Ο κορονοϊός (covid-19) είναι και επίσημα εδώ και ημέρες πανδημία, χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν αλλά στην Ιαπωνία ετοιμάζονται για το μεγάλο γεγονός.

Πολλοί είναι οι αθλητές που εκφράζουν τις ενστάσεις τους για την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων σε λίγους μήνες στο Τόκιο και στην Ελλάδα η πρώτη αθλήτρια που βγήκε να μιλήσει για το θέμα είναι η Κατερίνα Στεφανίδη.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί κοντώ και μέλος της επιτροπής των αθλητών στην παγκόσμια ομοσπονδία στίβου δεν ... μάσησε τα λόγια της και εξέφρασε την αντίθεση της στο όλο εγχείρημα.

Με ιδιαίτερα σαρκαστικό ύφος έγραψε στο twitter: «Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα προχωρήσουν όπως έχει προγραμματιστεί. Ακριβώς, χωρίς θεατές, χωρίς αθλητές, χωρίς προπονητές».

Το tweet της έγινε θέμα και στην ισπανική Marca.

The Olympic Games will go ahead as planned. Just with no crowd, or athletes, or coaches https://t.co/rOd1srTjKR

— Katerina Stefanidi (@KatStefanidi) March 14, 2020