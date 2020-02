Ντουπλάντις - Καραλής: Δυο φίλοι με την ίδια "τρέλα" (pics)

Τους ενώνουν πολλά, τους χωρίζουν λίγα.

Το σημείο επαφής τους δεν είναι άλλο από την αγάπη τους για το επί κοντώ. Το "υπηρετούν" με πάθος και συνέπεια και το "απογειώνουν".

Γεννήθηκαν την ίδια χρονιά. Το 1999. Ο Εμμανουάλ Καραλής στις 20 Οκτωβρίου και ο Μόντο Ντουπλάντις στις 10 Νοεμβρίου.

Ο πρώτος είναι ο καρπός του έρωτα δυο ανθρώπων από την Ελλάδα και την Ουγκάντα ενώ ο δεύτερος έχει πατέρα από τις ΗΠΑ και μητέρα από τη Σουηδία.

Οι πατεράδες και των δυο έχουν ασχοληθεί με επιτυχία με τον στίβο.

Από μικροί, ο Άρμαντ και ο Εμμανουήλ, ασχολήθηκαν με τον αθλητισμό και τους κέρδισε το επί κοντώ.

Είναι ωραίο να βλέπεις τον κόσμο από εκεί ψηλά και ειδικά όταν κάνεις παγκόσμιο ρεκόρ! Έχουν γευτεί και οι δυο αυτή τη χαρά.

Ο "παγκόσμιος" όμως είναι εδώ και δυο ημέρες ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στους άνδρες αφού στο Τορούν της Πολωνίας πήδηξε στα 6.17μ.

Έχει την τιμή να είναι η συνέχεια του θρυλικού Σεργκέι Μπούμπκα αν και ο ίδιος δεν τον πρόλαβε ν' αγωνίζεται. Δεν "έσπασε" το ρεκόρ του αλλά είναι συνεχιστής της πορείας του και ονειρεύεται όταν τελειώσει την καριέρα του ο κόσμος να τον θυμάται πιο ... ψηλά από τον Ουκρανό.

Ο Μόντο πήδηξε στο ... θεό και όταν προσγειώθηκε ένας από τους ανθρώπους που τον περίμεναν είναι ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ταξίδεψε στην Πολωνία για να συμμετάσχει στον αγώνα στο Τουρόν αλλά κάποιες ενοχλήσεις δεν του το επέτρεψαν... Ο Καραλής αγκαλιάζει τον φίλο του και τον σηκώνει στα χέρια.

Όπως έκαναν στους Ολυμπιονίκες στην Αρχαία Ελλάδα όταν έφταναν στις πόλεις τους. Ξέρει καλά από Αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες ο "Manolo" αφού γνωρίζει καλά τον Πύργο της Ηλείας και ανήκει στον τοπικό Απόλλωνα.

Η φωτογραφία του Καραλή να έχει στα χέρια τον Μόντο δείχνει τις αξίες που πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Στα γήπεδα, στα κορτ, στα στάδια, στα κουλουάρ, στα παρκέ αντίπαλοι αλλά πάντα φίλοι.

Οι δυο τους, που έχουν και κοινό χορηγό, είχαν την πρώτη τους μεγάλη... κόντρα το 2015. Στην Κολομβία. Στο Κάλι θα "φιλοξενηθεί" το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ-18.

Ο Σουηδός είναι 1ος με 5,30 και ο Έλληνας 3ος με 5,20μ! Κόλλησαν... Ανέβηκαν μαζί στο βάθρο και ταίριαξαν. Από τότε, τον Ιούλιο του 2015, έχουν περάσει 5 χρόνια και βρέθηκαν πολλές φορές ακόμη στους ίδιους αγώνες.

Το 2016, στο Παγκόσμιο Κ-20 της Πολωνίας, ο Μόντο είναι στο τρίτο σκαλί του βάθρου με άλμα στα 5,45μ και ο Μανώλης είναι στην 4η θέση με 5.40. Τον Ιούλιο του 2016 ο Καραλής είναι πρωταθλητής Ευρώπης στην Τιφλίδα ενώ την ίδια χρονιά έχει πετύχει και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο σ' επίπεδο Παίδων.

Το 2018 στο ΣΕΦ ο Καραλής θα καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων! Με άλμα στα 5,78μ θα πάρει από τον Ντουπλάντις το ρεκόρ (5,75μ) που είχε πετύχει το 2017 στη Νέα Υόρκη.

Είναι μια μεγάλη νίκη του "Μανόλο". Οι δυο τους πλέον αγωνίζονται σε επίπεδο ανδρών και σίγουρα θα τους απολαύσουμε σε σπουδαίους αγώνες στο μέλλον...

Ο Σουηδός με ένα χρυσό σε Ευρωπαϊκό, ένα ασημένιο σε Παγκόσμιο και ένα παγκόσμιο ρεκόρ αλλά ο φίλος του δεν έχει πει την τελευταία του λέξη...

NEW PODCAST

The perfect appetiser to get you in the mood for tonight’s @BAUHAUSGALAN

Plus Greek prodigy @emmanuelkaralis joins to talk the highs and lows of pole vaulting

iTuneshttps://t.co/ee3tAMG5Xd

Spotifyhttps://t.co/wyTWccL5i7 pic.twitter.com/LVb45TO0U6

— World Athletics (@WorldAthletics) May 30, 2019