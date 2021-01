Εκτός Ολυμπιακών Αγώνων έμεινε η εθνική ομάδα πόλο γυναικών της Ελλάδος.

Τα κορίτσια του Τεό Λοράντου στον ημιτελικό (τελικό) για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Τεργέστη (προ ολυμπιακό) ηττήθηκαν με 7-4 από την Ολλανδία και δεν προκρίθηκαν στο Τόκιο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Η Ελλάδα είχε 0/11 στον παίκτη παραπάνω και δεν σκόραρε τόσο στο 3ο όσο και στο 4ο οχτάλεπτο. Κατέρρευσε και έτσι αποκλείστηκε δίκαια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού η Ολλανδία ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος.

Η ομάδα μας σκόραρε για τελευταία φορά στο παιχνίδι με την Ελευθεριάδου στα 6'' πριν από το τέλος του 2ου και εν συνεχεία ήταν "φάντασμα" μέσα στον αγώνα. Οι Ολλανδέζες χωρίς να κάνουν κάτι σπουδαίο είχαν τις λύσεις και με σερί 4-0 πήραν τη νίκη.

Η Ολλανδία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες για πρώτη φορά μετά από το 2008 ενώ η Ελλάδα παραμένει για 13 χρόνια μακριά από το κορυφαίο γεγονός και τώρα κοιτάζει το Παρίσι το 2024.

Η Ολλανδία έγινε η 9η κατά σειρά χώρα που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο πόλο γυναικών μετά από τις: ΗΠΑ, Ισπανία, Ιαπωνία, Καναδά, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ρωσία και Κίνα.

Η Μέγκενς ανοίγει νωρίς το σκορ με πέναλτι αλλά η Τσουκαλά απαντά με σουτ από την περιφέρεια και ισοφαρίζει σε 1-1. Στο 4.51' η Μαργαρίτα Πλευρίτου δίνει προβάδισμα (2-1) με σουτ από την περιφέρεια το οποίο θα παραμείνει έως το τέλος του 1ου.

Στο 5.34' η Μυριοκεφαλιτάκη με γκολ από τα 2 μέτρα θα "γράψει" το 3-1 αλλά η Σλέεκινγκ θα μειώσει σε 3-2 στο 4.12 και η Ολλανδία θα σκοράρει μετά από 12'! Η Φαν Ντε Κραατς θα βγάλει κόντρα και με γκολ στο 1.31' θα ισοφαρίσει σε 3-3.

Αν και η Ελλάδα δεν μπορεί να σκοράρει στον παραπάνω (0/6) η Νικόλ Ελευθεριάδου με "κεραυνό" από την περιφέρεια στα 6'' πριν το τέλος του ημιχρόνου δίνει ξανά προβάδισμα (4-3) στην ομάδα.

Το 3ο αρχίζει με γκολ της Μέγκενς (6.04') και η Ολλανδία ισοφαρίζει σε 4-4. Η Φαν Ντερ Σλόοτ με γκολ στον παραπάνω στο 1.43' θα δώσει προβάδισμα με 5-4 στην Ολλανδία! Έτσι η αντίπαλος μας με 0-2 στο 3ο θα περάσει μπροστά στο σκορ.

Η Μέγκενς με το 3ο της γκολ (κόντρα) δίνει προβάδισμα 2 γκολ (6-4) στην Ολλανδία και η Φαν Ντε Κραατς στο 5.10 θα σκοράρει για το 7-4!

Η Ελλάδα είχε 0/11 με παίκτρια παραπάνω, 3 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού. Η Ολλανδία είχε 1/6 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 3 στην κόντρα.

Εξαιρετική για ένα ακόμη παιχνίδι η Χρυσή Διαμαντοπούλου αλλά όταν μένεις για 16' χωρίς γκολ και έχεις 0/11 στον παραπάνω και ελάχιστες επιλογές από τον πάγκο δεν μπορείς να κερδίσεις.

Τα οχτάλεπτα: 2-1, 2-2, 0-2, 0-2

ΕΛΛΑΔΑ (Τεό Λοράντος): Διαμαντοπούλου, Τσουκαλά 1, Τριχά , Ελευθεριάδου 1, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ξενάκη , Νίνου, Πάτρα, Κώτσια , Βασ. Πλευρίτου , Ελευθ. Πλευρίτου , Μυριοκεφαλιτάκη 1 , Σταματοπούλου.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ('Αρνο Χάβενγκα): Κέντερς, Μέγκενς 3, Χένεε, Φαν Ντερ Σλόοτ 1, Βόλφες,Στόμπχορστ, Ρόγκε, Σέβενιχ, Κέουνιγκ, Κούλχαας, Φαν Ντε Κραατς 2, Σλέεκινγκ 1, Βίλεμς.

Netherlands is the first team to get the pass for

pic.twitter.com/jUcDU7piOQ

— FINA (@fina1908) January 23, 2021