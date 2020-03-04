ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 81vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 86vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 96vs
ΚΙΜΚΙ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛAΝΟ 73vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 72vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 65
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
LIVE
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 49vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 35
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 19vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 14
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΤΟΦΑΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
OΥΝΙΚΣ ΚΑΖAΝ -
ΜΠΑΝΤΑΛΟΝΑ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΠΑΡΤΙΖAΝ -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΣAΣΑΡΙ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΒΟΝΝΗ -
ΜΙΡAΝΤΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΟΤΕΝΑΜ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΟΝΤΕΝΑ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ -
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ -vs
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ -
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -vs
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -
LIVE
CAKO/TJANDRAMULIA 1vs
VAN NGUYEN/ZHU 1
LIVE
MCADOO/PARKS 1vs
XU/YOU 1
LIVE
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 1vs
ΑΛΤΜΙΡAΝΟ ΚΟΛΙΝ 0
LIVE
KODAT/SMOLA 0vs
BUTSCH/RYBAKOV 1
LIVE
BARRERE/POUILLE 1vs
ARNEODO/CARUSO 0
LIVE
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 0vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ 1
LIVE
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ 0vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 1
LIVE
KATERINA SINIAKOVA 1vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 0
LIVE
MANDLIK/SHAPATAVA 0vs
JOVIC/PERRIN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
VIKTORIA AZARENKA 0vs
TAMARA ZIDANSEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2vs
NICOLE GIBBS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/ZHU 2vs
GRILLS/WALKIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
BAPTISTE/LIU 0vs
GLEASON/LOEB 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRIS O'CONNELL 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLUMENBERG/FOX 0vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
ALLEN/BRASWELL 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MONTEZ/VALDES 0
MINORI IMADA -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
KIM CLIJSTERS -vs
JOHANNA KONTA -
XUN FANG YING -vs
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
ΓΚAΤΟ-ΜΟΝΤΙΚΟΝΕ ΤΖΙΟΥΛΙΑ -
K. KING/PATINO -vs
DESCOTTE/HERNANDEZ -
ΣAΤΟ ΝAΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -vs
ΑΜΠΕ ΧΙΡΟΜΙ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΓΙΑΝΓΚ ΝΤΟΝΑΛΝΤ -
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -vs
ΟΚΟΥΝΟ ΑΓΙAΚΑ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΝΑΜΙΓΚAΤΑ ΓΙΟΥΝΡΙ -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
ΣAΙΓΚΟ ΡΙΝΑ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΟΖAΚΙ ΡΙΣΑ -vs
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -
ERI SHIMIZU -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
ΟΚAΒΑ ΜAΝΑ -vs
AYUMI HIRATA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
ΙΜΑΝΙΣΙ ΜΙΧΑΡΟΥ -vs
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
ANRI NAGATA -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΚΟΥΒAΤΑ ΧΙΡΟΚΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
FANNI STOLLAR -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ANNA ZAJA -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ΜΠΕΡΕΖΝΙΑΚ ΣΕΛΛΙ -
ROBBIE ARENDS -vs
MUZINGAYE SIBANDA -
PAULA ORMAECHEA -vs
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
GUSTAF STROM -
ΒΕΡΝΕΡ ΚΑΡΟΛΙΝ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΒΑΝΚAΝ ΜΑΡΛΟΝ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
ΟΤΖ ΙΠΕΚ -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
PAULA KANIA -
ΒΑΝΓΚΕΛΟΒΑ ΑΝΙ -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΡΑΝΤΟΖΚΟΒΙΤΣ ΜΙΛΑΝ -
ΣΕΠΕΛ ΚAΑΝ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΑΚΣΟΥ ΣΕΝΓΚΙΖ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
ΓΟΥΕΙΤΝΕΙΜΠ ΣΕΙΤA -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
EVGENY TYURNEV -vs
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
SAUMYA VIG -
CEZAR CRETU -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
JUSTINE PYSSON -vs
ΡΟΓΚΟΖΙΝΣΚΑ ΝΤΖΙΚ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -
LUCA NARDI -vs
ΚAΝΤΕΡ ΑΛΕΞΙΣ -
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -vs
ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
ΤΖΕΙΝΙΣ ΤΖΕΙΣΟΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΘΙΡΟΥΙΝ ΖΑΝ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΚΟΥΚΑΡΤΣΟΥΚ ΝΙΚΑ -
TE RIGELE -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ALBERTO BRONZETTI -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΓΚΟΡΓΚΟΝΤΖΕ ΕΚΑΤΕΡΙΝ -vs
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ARINA VASILESCU -
DEVIN BADENHORST -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
UMUT KAAN YENILMEZ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
DARJA VIDMANOVA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΕΙΜΠΟΝΤ ΕΜΙΛΙ -
CONSTANTIN SCHMITZ -vs
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -
ΠΡΕΤΣΤΕΛ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -vs
ΚΟΥΡΟΒΙΤΣ ΤΑΜAΡΑ -
ΤΕΠΑΒΑΤΣ ΜAΡΚΟ -vs
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΚΙΛAΝΙ ΜΑΧΕΝΤ -
ΠΟΤΟΣΝΙΚ ΝΙΝΑ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ΜΤΣΕΝΤΛΙΝΤΖΕ ΕΛΕΝΗ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΧΟΝΤΚΙΝ ΣΟΝ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΚΟΠ Σ. -
PAIGE MARY HOURIGAN -vs
KATY DUNNE -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -vs
J. FCO VIDAL AZORIN -
ΑΣΤAΚΧΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΜΟΥΡΤΑ ΙΝΕΣ -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΦΑΛΚΟΒΣΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -vs
ΣΟΥΡΕΣΧΚΟΥΜΑΡ ΜΑΝΙΣΧ -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΚΡΕΣΚΕΝΖΙ ΓΙΟΥΛΙΑ -
ΚΟΒΑΛ ΒΛAΝΤΑ -vs
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΛΙ ΓΟΥΑΝΦΕΝΓΚ -
N. SANCHEZ IZQUIERDO -vs
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -
ΠΡΙΧΟΝΤΚΟ ΟΛΕΓΚ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
ΜΕΡΣΙΕΡ ΤAΙΛΕΡ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
HANA EL DEEB -
LO CHIEN HSUN -vs
ΚΟΥΝΤΖ ΓΚΙΟΡΝΤAΝ -
ALEXANDER IGOSHIN -vs
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΚΡAΣΝΟΒΑ ΝΤAΡΙΑ -
FRANCESCO MAESTRELLI -vs
ΚΡΕΠAΛΝΤΙ, ΕΡΙΚ -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
HALA FOUAD -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΚΤΣAΙ ΚAΓΚΛΑ -vs
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -
ΦΑΛΚAΟ ΓΚΟΝΖAΛΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΛΚΒAΝΤΖΕ ΜΑΡΙAΜ -vs
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ -
ELEONORA MOLINARO -vs
OANA GEORGETA SIMION -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ALEXANDR BINDA -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΣAΝΕΡ ΤΖΟΥΛΙΤΑ -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ -vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ -
ΣΤΕΡΝΣ ΠΕΙΤΟΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
JUAN ALCALDE -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
GERHARDT BECKER -
ΝΕΝΤΕΛΚΟ ΙΒAΝ -vs
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΤΕ ΜΙΛΑΝ -
ΒΕΤΕΝΓΚΕΛ ΚΡΙΣ -vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΑΡΣΙΝΤΙAΚΟΝΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΑ -
NG HAO YUAN -vs
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -
LUC KOENIG -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
AMINA ANSHBA -vs
ΜAΡΚΟΒΑ ΓΙΟΧAΝΑ -
ALBERT ROGLAN -vs
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -
ΕΟΥΝΤΙΤΣΕ ΓΟΥΟΝΓΚ ΤΣΟΝΓΚ -vs
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ -
ΡAΝΤΙΣΙΤΣ ΝΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
TAKERU YUZUKI -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΜΑΚΧΟΡΚΙΝΑ ΑΝΝΑ -
DRAGOS IGNAT -vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΝΤΑΛΑΚΙΣΒΙΛΙ ΜAΡΙΑΜ -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΓΚΑΝΤΑΜAΟΥΡΙ ΜΠΙΒΑΙΣAΡ -
PIERRE MALAN -vs
CONNOR KRUGER -
CARL ROOTHMAN -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
ΝΤΕΜΠΕΚ ΜΙΤΣΑΛ -
ΚΟΖΜΠΙΝΟΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ -
MARTHA MATOULA -vs
RAFAILIA FULOP -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΚΑΡΙΠΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -
NINO EHRENSCHNEIDER -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
MELIS SEZER -vs
ΓΙAΝΙ ΡΕΚΑ-ΛΟΥΚΑ -
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ -vs
ΣΕΙΝ ΡAΙΑΝ -
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ -vs
ΜΙΝ ΓΚΡΕΙΣ -
TIM RIEDEL -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -vs
ΚΟΥΜΠΚΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΠΟΝΤΙΚΟ ΟΥΓΚΟ -
ΓΙAΣΚΙΕΒΙΚΖ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -vs
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ -vs
ΣΤΡΟΝΤΕ ΙΣΑΙAΧ -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΟΥΚΟΛΟΒΑ ΑΝΝΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
WILLIAM GRIFFITH -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
MIKAEEL WOODMAN -
ΤΣΕΠΕΛΕΒ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
JORGE MARTINEZ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΧΑΜΟΥ ΜΑΞΙΜ -vs
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -
HAGAR RAMADAN -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΙΑΝΑΚΟΝΕ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
JOSE ZEHNDER MARIA -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -vs
ΓΕΝΓΚΕΛ ΜAΡΕΚ -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΧΑΤΖΕΚ ΠΕΤΡ -
ELISA CAMERANO -vs
ΑΛΧΑΣΕΙΝ ΑΜΝΤΕΛ ΑΖΙΖ ΛAΜΙΣ -
ΡΟΣΕΝΚΡΑΝΖ ΜΑΤΣ -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
LAPKO/MAROZAVA -vs
PIGOSSI/VAN DER HOEK -
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΜΟΡΕΝΟ ΝΤΕ ΑΛΜΠΟΡAΝ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΕΤΣΕΒΕΡΙΑ ΑΛAΜ ΝAΝΤΙΑ -
ΜAΡΕΚ ΒΟΤΣΙΕΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -vs
ΓΕΚΟΝΓΚ ΧΕ -
MARION VIERTLER -vs
ΚΑΡΝΤAΒΑ ΖΟΖΙΓΙΑ -
ISABELLA KRUGER -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
BLAKE ELLIS -vs
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -vs
ΜΠΡΟΒΙΛΕ, ΜΑΞΕΝΣΕ -
PEDRO ARAUJO -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINA (W) -vs
INDONESIA (W) -
PURTSELADZE/STROM -vs
PATZANOVSKY/SOLBERG -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
NICHOLAS DAVID IONEL -vs
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -
ΓΚΑΣΠAΡ ΙΩAΝΝΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
HERRMANN/PRISACARIU -vs
ALEXANDRE/CRESCENZI -
INDIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
MARIA KALLISTROU -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -vs
VICTOR ERNAELSTEEN -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
ALTUNA/WILLIS -vs
APOSTOL/GRIGORIU -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHRISTOS KEISIDIS -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
KAROLA BEJENARU -vs
ΟΣΤΛΟΥΝΤ ΦAΝΙ -
CAKAREVIC/MALECKOVA -vs
LUKAS/NJIRIC -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
GABARRO/TACCHI -vs
GUNES/SARITAS -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΣΒΑΤΙΚΟΒΑ ΛAΟΥΡΑ -
HELLER/TOREBKO -vs
BILGIN/ILKEL -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ ΚAΡΛΣ -
IGOR SAVELJIC -vs
HAMAD MEDJEDOVIC -
DANILINA/KOVAL -vs
ASTAKHOVA/DEMA -
CAMILA GIORGI -vs
ALIZE CORNET -
PAAR/WACHACZYK -vs
LECHEMIA/PONCHET -
ZEINA SHAABAN -vs
FARIDA SABRA -
STEVAN POPOVIC -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
ΑΜΙΡΟΦ ΝΤΑΒΟΥΝΤ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΒΑΝ ΠΟΠΕΛ ΕΜΑ -
SIMON IVANOV -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΣΚAΤΟΒ ΤΙΜΟΦΕΙ -vs
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -
IVAN GAKHOV -vs
THOMAS DESCHAMPS -
ΡΑΦAΑΤ ΜΕΡΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
SERGIO SIKHARULIDZE -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
KUZMOVA/VIDMANOVA -vs
GIMBRERE/MORANDAIS -
ΜΠΑΕΖ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΑΜΠΟΙΑΝ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -vs
ΟΥΓΚΟ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙ ΚΑΜΙΛΟ -
KOLAR/MAKHORKINA -vs
GAGGINI/SANER -
ΜΟΝΖΟΝ ΙΓΚΝAΣΙΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
THIAGO TIRANTE -
JUAN BAUTISTA TORRES -vs
MATEO BERTA -
JUAN IGNACIO GALARZA -vs
NICOLAS ARRECHE -
KOSTYUK/KUZMOVA -vs
KALASHNIK./SAVINYKH -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
KENNY DE SCHEPPER -
DEMBEK/FALCAO -vs
MARRERO/MULYE -
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -vs
AFONSO SALGADO -
ΑΝΤΡΕΟΥ ΓΚΑΡΣΙΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΖΟΥΡΜΠΙΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
CABRAL/FARIA -vs
PAUL/STEINEGGER -
MINNEN/VAN UYTVANCK -vs
KERKHOVE/SCHOOFS -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
PASHA/SCHNUR -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
KOUZNETSOV/MARTINEZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
ΚΟΥΙΝΖΙ ΤΖΙΑΝΛΟΥΙΤΖΙ -vs
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -
CERVANTES/ROCA -vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS -
ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΚΟΡΙΑ -vs
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
KATERINA BONDARENKO -vs
REBECCA PETERSON -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
YSALINE BONAVENTURE -
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
JORDAN CORREIA -
GAKHOV/LOPEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
GARCIA/SORRIBES -vs
ARRUABARRENA/DAVIS -
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ -
ΜΙΝΕΛΑ ΜAΝΤΙ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
MONROE/WITHROW -vs
DANIEL/DONSKOY -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
RUS/ZIDANSEK -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
PATRICIA MARIA TIG -
HSU/WHORISKEY -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -vs
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ -
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ -vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -
MMOH/SOCK -vs
KUDLA/KWIATKOWSKI -
GALLOWAY/H. VERDUGO -vs
KING/ROMBOLI -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΣΝΟΥΡ ΜΠΡAΙΝΤΕΝ -
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ -vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ -
ARAGONE/GIRON -vs
GONG/REESE -
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
KALINSKAYA/VANDEWEG. -
HUEY/VERBEEK -vs
KLAHN/MCDONALD -
SINNER/TIAFOE -vs
POLMANS/REID -
HARRIS/KUBLER -vs
DIEZ/GIUSTINO -
KAROLINA SCHMIEDLOVA -vs
MARIE BOUZKOVA -
ALTMAIER/CORIA -vs
GAIO/LORENZI -
ARCONADA/DART -vs
NINOMIYA/YANG -
KING/ZVONAREVA -vs
GUMULYA/ROMPIES -
WANG X./ZHU L. -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
COCCIARETTO/ZARAZUA -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ΜΟΛΙΚΟ/ΟΣΑΣΚΟ (Γ) 1vs
ITAMBE MINAS (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
SP FC / BARUERI (W) 3vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΑΝA ΜΠ 3vs
C. R. FLAMENGO (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΚ (Γ) 3vs
ΣAΟ ΣΕΤAΝΟ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΣΙ ΜΠΑΟΥΡΟΥ (Γ) 3vs
VALINHOS (W) 0
LIVE
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 78vs
ΠΑΟΥΛΙΣΤAΝΟ 91
LIVE
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 91vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 97vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 71
LIVE
SAO JOSE MA 0vs
IMPERATRIZ 1
LIVE
ΚΛAΜΠ ΜAΛΒΙΝ 91vs
ΚΛAΜΠ ΤΡΟΥΒΙΛ 83
LIVE
ΚΛAΜΠ ΝΑΣΙΟΝAΛ 83vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΕΜΠΡAΙΚΑ 80
LIVE
ΚΛAΜΠ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 74vs
ΝΤΕΦΕΝΣΟΡ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 66
LIVE
BAHIA DE FEIRA 1vs
ALAGOINHAS 0
LIVE
ΜΕΛΙΠΙΛΛA 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΒΑΛΝΤΙΒΙΑ 0
LIVE
SAN GERMAN 30vs
SANTEROS DE AGUADA 36
LIVE
SAN LORENZO (W) 2vs
BANCO PROVINCIA (W) 0
LIVE
ERIE BAYHAWKS 55vs
LONG ISLAND NETS 44
LIVE
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 8vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 9
LIVE
ΚΑΡAΚΑΣ 0vs
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 0
LIVE
ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΤΕ ΚAΛΙ 0vs
ΓΚΡΕΜΙΟ 1
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 0vs
ΠΕΝΙΑΡΟΛ 0
LIVE
ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΛΙΜΠΕΡΤAΔ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΦΕΝΣΑ Ι ΧΟΥΣΤΙΣΙΑ 1vs
ΣAΝΤΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝAΛ 3vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ 0
LIVE
GUABIRA 0vs
ΜΠΛΟΥΜΙΝΓΚ ΣAΝΤΑ ΚΡΟΥΖ 0
LIVE
ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝAΡΙΟΣ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1vs
ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER-PI 0vs
ΣΕAΡΑ 4
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΚΑΜΠΕΛ ΦΑΙΤΙΝΓΚ ΚΑΜΕΛΣ -
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -vs
ΠΡΕΣΒΙΤΕΡΙΑΝ ΜΠΛΟΥ ΧΟΟΥΖ -
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -vs
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΝΤΟΛΦΙΝΣ -
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -vs
ΝΟΡΘ ΑΛΑΜΠAΜΑ ΛAΙΟΝΣ -
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -vs
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΛΑΝΤ -
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ -
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -vs
ΧΟΛΙΝΤΕΙ ΖΕΡΟΥ -
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -vs
ΧΑΙ ΠΟΙΝΤ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΙΓΚΛΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΙΟΥΠΟΥΙ ΤΖΑΓΚΟΥΑΡΣ -
ΦΡΕΣΝΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ -vs
ΕΡ ΦΟΡΣ ΦΑΛΚΟΝΣ -
SAN FRANCISCO -vs
ΤΑΟΥΡΟ -
ΤΙΧΟΥAΝΑ -vs
ΤΟΛΟΥΚΑ -
SOAGA -vs
BA FC -
TUPAPA -vs
SOLOMON WARRIORS FC -
AS VENUS -vs
AUCKLAND CITY -
MAGENTA -vs
AS TIARE TAHITI -
UC CAPITALS (W) -vs
ΣAΟΥΘΣΑΙΝΤ ΦΛAΙΕΡΣ (Γ) -
REAL KASHMIR FC -vs
NEROCA FC -
TRAU FC -vs
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΜΠΡAΔΕΡΣ -
ΣΙΔΝΕΙ -vs
ΓΕΟΝΜΠΟΥΚ -
REDLANDS UNITED -vs
BRISBANE CITY -
QUEENSLAND LIONS -vs
MORETON BAY UNITED -
SC WANDERERS -vs
BRISBANE ROAR U21 -
RAHMATGONJ MFS -vs
BASHUNDHARA KINGS -
ABAHANI LIMITED -vs
MOHAMMEDAN DHAKA -
GS ΚAΛΤΕΞ ΚΙΞ (Γ) -vs
IBK ΑΛΤΟΣ (Γ) -
ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜAΓΚΑ -vs
ΣΕΝΤAΙ -
ΓΚAΜΠΑ ΟΣAΚΑ -vs
ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜAΡΕ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΝΑΓΚΟΓΙΑ -
ΓΙΟΚΟΧAΜΑ -vs
ΣΑΠΟΡΟ -
ΧΙΡΟΣΙΜΑ -vs
ΣΑΓΚAΝ ΤΟΣΟΥ -
ΣΙΜΙΖΟΥ -vs
ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ -
ΤΣΕΡΕΖΟ ΟΣAΚΑ -vs
ΟΥΡAΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤAΙΑΜΟΝΤΣ -
ΚΑΣΙΒΑ -vs
ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ -
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΓΙΕΡΕΒAΝ -
ΜΑΣΙΣ -vs
SEVAN -
BKMA ΕΡΕΒAΝ -vs
ΑΡΑΓΚΑΤΣ -
FK VAN -vs
ΑΡΑΡAΤ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΑΝΙ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ ΓΚΟΥΜΡΙ 2 -
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -vs
ΜΟΜΠΙΣ ΦΙΜΠΟΥΣ -
ΟΥΙΓΕΟΝΓΚΜΠΟΥ ΚΒ ΣΤΑΡΣ -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΚΟΡΕΑΝ -
ELAZIZ BELEDIYESPOR -vs
ΠΑΓΙΑΣΠΟΡ -
ΜΟΝΟ ΒΑΜΠΙΡ -vs
SAIGON HEAT -
ΟΞΙΝ ΑΛΜΠΟΡΖ -vs
ΣΕΠΑΣΙ -
ΚΑΣΚAΙ -vs
ΣΕΠΙΝΤΡΟΥΝΤ ΡΑΣΤ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ ΑΡAΚ -vs
ΣΧΑΧΡΑΝΤAΡΙ ΤΑΜΠΡΙΖ -
ΑΡΜAΝ ΓΚΟΧAΡ -vs
ΝΑΒAΝΤ ΟΥΡΜΙΑ -
ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ -vs
ΜΠAΝΤΕΡΑΝ ΤΕΧΡAΝ -
RAYKA BABOL -vs
ΝΙΡΟΓΙΕ ΖAΜΙΝΙ -
ΝΤΑΜAΣ ΓΚΙΛAΝ -vs
ΚΧΟΥΣΕΧ ΤΑΛAΙ -
ΜΕΣ ΚΕΡΜΑΝ -vs
ΜΕΣ ΡΑΦΣΑΝΓΙAΝ -
ΣΟΡΚΠΟΥΣAΝ ΠΑΚΝΤAΣΤ -vs
ΕΣΤΕΓΚAΛ ΚΟΥΖΕΣΤAΝ -
GRYKA DRENASI -vs
KF TREPCA MITROVICE -
KF RAMIZ SADIKU -vs
KF ISTOGU -
ONIX BANJE -vs
KF ULPIANA -
KF KEK-U -vs
KF VITIA -
KF 2 KORRIKU -vs
KF VELLAZNIMI -
KF VLLAZNIA POZHERAN -vs
KF LIRIA -
KF MALISHEVA -vs
KF DARDANA -
KF BESA PEJE -vs
KF ARBERIA -
KF GJILANI -vs
KF FERONIKELI -
KF TREPCA '89 -vs
KF LLAPI -
KF BALLKANI -vs
FC DRITA -
FC PRISHTINA -vs
KF FERIZAJ -
ΠAΝΘΕΡ ΝΤΙ ΕΝΤΕ -vs
ΑΒΙΟΝ ΑΚAΝΤΕΜΙ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ -vs
YOUNG SPORT ACADEMY -
ΚΑΝΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -vs
UMS ΝΤΕ ΛΟΥΜ -
ΜΠΑΜΕΝΤΑ -vs
ΝΤΡAΓΚΟΝ ΓΙΑΟΥΝΤΕ -
ΦΕΟΥΤΣΕ -vs
ΤΟΝΕΡ ΓΙAΟΥΝΤΕ -
ΝΤΙΝΑΜΟ-ΓΚΟΥΒΝΤ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -
ΕΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΟΥΡΣΚ (Γ) -
ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ENISEY (W) -
KYIV BASKET (W) -vs
BERDYANSK (W) -
JAVAHERI GONBAD -vs
KALEH MAZANDARAN -
RAH YAB MARIVAN -vs
PAYAM KHORASAN -
ΚΧΑΤAΜ ΑΡΝΤΑΚAΝ -vs
ΠΑΙΚΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ -
ΣΑΙΠA ΤΕΧΡAΝ -vs
FOOLAD SIRJAN -
MATIN VARAMIN -vs
SHAHRDARI URMIA -
ΣΑΧΡΝΤAΡΙ ΑΡAΚ -vs
SHAHDAB YAZD -
ΑΛ-ΚΑΟΥΚAΜΠ -vs
ΑΛ ΝΑΧΝΤΑ -
ΝΑΖΡΑΝ -vs
ΑΛ ΚΑΛΕΖ -
ΑΛ-ΤΖΑΜΠΑΛΑΙΝ -vs
ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙAΧ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ-ΤAΚΝΤΟΜ -
ΑΛ ΜΟΥΤΖAΧΑ -vs
ΑΛΜΠΟΥΚΙΡΙΑ -
RENOVA -vs
STRUGA -
LABUNISHTA -vs
BREGALNICA STIP -
RABOTNICKI SKOPJE -vs
SHKENDIJA -
AKADEMIJA PANDEV -vs
SHKUPI SKOPJE -
ΖΑΝAΚΟ -vs
ΕΝΓΟΥΑΖΙ -
LUMWANA RADIANTS -vs
ΖΕΣΚΟ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -