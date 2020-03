McGregor: «Περιπολίες από τον στρατό, κανείς στον δρόμο» (vid)

O Ιρλανδός δεν θέλει να βλέπει άνθρωπο στον δρόμο και αυτήν την φορά χρησιμοποιεί το πόσο δημοφιλής είναι για καλό σκοπό, μιας και καλεί τους πάντες να μείνουν σπίτι. Μάλιστα, τονίζει πως θα πρέπει να γίνονται περιπολίες όλες τις ώρες της ημέρας από τον στρατό και την Αστυνομία.

«Αν δεν μπεις στον αγώνα δεν μπορείς να κερδίσεις. Τώρα εμείς μπαίνουμε στον αγώνα και πρέπει να τηρήσουμε τις μεθόδους για την νίκη. Προσεύχομαι για την υγεία όλων στην πατρίδα. Δεν πρέπει να πάμε τυχαία σε αυτή την μάχη. Ικετεύω την Κυβέρνηση να κινητοποιήσει τον Στρατό. Οι δυνάμεις μας με την βοήθεια των 15.000 Αστυνομικών να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα και περιπολίες 24 ώρες ώστε κανείς να μην κυκλοφορεί στους δρόμους. Nα κλείσουν όλα τα αεροδρόμια και να ακυρωθούν οι πτήσεις», λέει στο μήνυμά του ο McGregor.

