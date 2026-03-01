ΑΕΚ: Οι πιθανότητες να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Conference League
Μπορεί οι άνθρωποι και οι φίλοι της ΑΕΚ σήμερα (1/3) να κινούνται σε ρυθμούς Stoiximan Superleague, καθώς υπάρχει το παιχνίδι στον Βόλο με την τοπική ομάδα (17:30) με στόχο φυσικά την παραμονή στην κορυφή, ωστόσο η Ευρώπη ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό.
Η Ένωση έμαθε την Παρασκευή (27/2) πως θα αντιμετωπίσει τη... γνώριμη Τσέλιε στη φάση των «16» του Conference League, αλλά και ολόκληρο το μονοπάτι της μέχρι τον τελικό της Λειψίας. Ένα παιχνίδι που αποτελεί όνειρο για τους «κιτρινόμαυρους».
Στο πλαίσιο αυτό, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data, αφού ανέλυσε το ζευγάρι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς και έδωσε τα πιθανά αποτελέσματα, μας δίνει και τις πιθανότητες της ΑΕΚ να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στη διοργάνωση.
Συγκεκριμένα, δίνεται ένα ποσοστό 77% για πρόκριση στα προημιτελικά, εκεί όπου (αν συμβεί αυτό) θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σαμσουνσπόρ ή Ράγιο Βαγιεκάνο. Το να τα καταφέρει απέναντι σε Τούρκους ή Ισπανούς και να συνεχίσει μέχρι την τετράδα του θεσμού, συγκεντρώνει 43%.
Από εκεί και έπειτα, η πρόκριση του «Δικέφαλου» στον μεγάλο τελικό του Conference «δίνει» 18%, ενώ η κατάκτηση του τροπαίου 7% των πιθανοτήτων!
🟢 UECL | Winners and losers of R16 draw— Football Meets Data (@fmeetsdata) February 28, 2026
(🔃 biggest changes in % compared to pre-draw)
QF chances 📈
📈 +29% 🇩🇪 Mainz 05
📈 +16% 🇮🇹 Fiorentina
📈 +13% 🇫🇷 Strasbourg
📈 +10% 🇵🇱 Lech Poznan
📈 +9% 🏴 Crystal Palace
QF chances 📉
📉 -29% 🇨🇾 AEK Larnaca
📉 -19% 🇵🇱 Rakow
📉 -10%… pic.twitter.com/C4A8o6M06E
