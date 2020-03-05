ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 41vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 42
LIVE
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 30vs
ΜΙΛAΝΟ 36
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
LIVE
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 41vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 42
LIVE
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 30vs
ΜΙΛAΝΟ 36
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 119vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 106vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 116vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 113
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 79vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 104vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 115vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 127vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 96vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 106
LIVE
ΝΤΕΡΜΠΙ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 2
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ 1vs
ΡΑΠ ΟΣΤΙΝ 1
LIVE
ROBIN MONTGOMERY 1vs
ΠΑΡΚΣ ΑΛΙΣΙΑ 0
LIVE
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΡΙΕΝΤΟΣ 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 1
LIVE
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 0vs
JESSICA PEGULA 1
LIVE
ΓΚΛAΤΣ ΑΛΕΞΑ 1vs
ΝΤΕΙ ΚAΙΛΑ 0
LIVE
KRISTIE AHN 0vs
IRINA BEGU 1
LIVE
FRANCES TIAFOE 1vs
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ 0
LIVE
ΧΑΕΡΤΕΙΣ ΤΖΟΧAΝΕΣ 0vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 0
LIVE
ΠAΡΙ ΝΤΑΙAΝ 1vs
ΑΜΠΑΝΤA ΦΡΑΝΣΟΥAΖ 0
LIVE
KATERINA SINIAKOVA 1vs
VERA ZVONAREVA 0
LIVE
ΚΛΕΖAΡ ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ 0vs
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 0
LIVE
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ 0vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 0
LIVE
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ 0vs
ΓΚΡΙΛΣ ΤΖAΚΟΜΠ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 2vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 2vs
DAY/HALBAUER 0
ΤΕΛΙΚΟ
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 2vs
GUMULYA/ROMPIES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 2vs
PARRY/PEDRETTI 1
ΤΕΛΙΚΟ
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZVEREV/ZVEREV 1vs
KORDA/KRUEGER 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOM.-HERRERA/TROICKI 2vs
PASHA/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
POLANSKY/SCHNUR 1
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ 1vs
ALICIA SMITH 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 2vs
JAI CORBETT 0
ΤΕΛΙΚΟ
ZARA BRANKOVIC 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 2vs
BRUNO NKOMBA BENARD 1
ΤΕΛΙΚΟ
NIKITA VOLONSKI 2vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
E. PAPAC TOMISLAV 0vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DRZEWIECKI/OLIVEIRA 2vs
CACIC/NYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
SLOANE STEPHENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 2vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ 1vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA 1vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ 0vs
KATHERINE WESTBURY 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ 0vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 2vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 2vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ 0vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ROOPA BAINS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 0vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AYUMI HIRATA 2vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERIN ROUTLIFFE 0vs
IVANA POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN SMITH 2vs
JAYDEN COURT 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 2vs
ANNA UREKE 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRANDON LAUBSER 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MOCHIZUKI/OMURA 2vs
IMADA/SUENO 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 2vs
SAIGO/SAIGO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2vs
TENA LUKAS 1
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
NOGUCHI/TAJIMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ 0vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ 2vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MARION VIERTLER 0vs
MAIAR SHERIF 2
ΤΕΛΙΚΟ
COSTIN PAVAL 2vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 1vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
AMINA ANSHBA 2vs
MELIS SEZER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ 2vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
CORBETT/IBRAHIM 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
HOSOGI/MATSUDA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
BERFU CENGIZ 1vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BAINS/BEREZOV 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ 2vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 2vs
ROBBIE ARENDS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ 0vs
KATY DUNNE 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
BARRY/TOMIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ 0vs
LUCA NARDI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ 0vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ 2vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 0vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BEALE/FANCUTT 2vs
PURCELL/PUTTERGILL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ 0vs
LO CHIEN HSUN 2
ΤΕΛΙΚΟ
INOUE/YAMAGUCHI 0vs
OKAMURA/OKUNO 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAJITANI/SATO 2vs
MOCHIZUKI/OMURA 0
ΤΕΛΙΚΟ
POULOS/SYMONS 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ 2vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 1vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ 2vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ 0vs
A. CORNUT CHAUVINC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 1vs
ROBILLARD-MILLETTE 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIM HANDEL 2vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHANTAL SKAMLOVA 1vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARTINA BIAGIANTI 0vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ 2vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ 0vs
ANDREEA AMALIA ROSCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ 2vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
OANA GEORGETA SIMION 0vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ 2vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 1vs
SAKATSUME/USHIJIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LUCIANO TACCHI 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ 2vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 0vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
IZABELA G. NOVAC 0vs
ELISA CAMERANO 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKAMURA/OKUNO 2vs
AYUKAWA/SEMA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ 2vs
FRANCESCO MAESTRELLI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 2vs
BOGDAN IONUT APOSTOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ 0vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ 2vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ 0vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ 2vs
PIERRE MALAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ 2vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ 2vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ 2vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALEXANDRA EALA 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 2vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ 2vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ 0vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ 2vs
ZEINA SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 2vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MIRIAM KOLODZIEJOVA 2vs
KAROLA BEJENARU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ 1vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ 0vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
I. CAVALLE-REIMERS 2vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
REBEKA MASAROVA 2vs
J. BOUZAS MANEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ 1vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANASTASIA ZOLOTAREVA 2vs
JUSTINE PYSSON 1
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA ZAJA 0vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ 2vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
LORENZO ROTTOLI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
MARTHA MATOULA 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
MORAING/ROSENKRANZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORZA/DIMA 2vs
GUNES/SARITAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALKOWSKA/KUBKA 1vs
CENGIZ/HOURIGAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARKOVA/RADISIC 2vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 1
ΤΕΛΙΚΟ
PATZANOVSKY/SOLBERG 0vs
BOYER/DAMM 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
CRETU/IVANOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 1vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BINDA/MINC 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ORIOL ROCA BATALLA 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 1vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
INDIA (W) 2vs
SOUTH KOREA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ 2vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PRISKA M. NUGROHO 2vs
NIGINA ABDURAIMOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA (W) 3vs
CHINESE TAIPEI (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ 1vs
A. BARROSO CAMPOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
THOMAS DESCHAMPS 1vs
INIGO CERVANTES 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BOONE/OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 2vs
JANG SU JEONG 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDONESIA (W) 3vs
UZBEKISTAN (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ 0vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΓΚ ΣΑΙΣAΙ 2vs
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
CAKAREVIC/MALECKOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 0vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LE BIHAN/NOEL 2vs
SIMMONDS/THOMBARE 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
GALFI/STRAKHOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
GADIENT/KARAMOKO 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BECKER/MALAN 0vs
CARIPI/HUNTER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
GAGGINI/SANER 0vs
HERRMANN/PRISACARIU 1
ΤΕΛΙΚΟ
GHORBEL/TESSA 2vs
MAIGA/VIDAL AZORIN 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUAN CERUNDOLO 2vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 0vs
CUROVIC/OSTLUND 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΛΑΝΟΥΕΒΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 0vs
NICOLAS ARRECHE 2
ΤΕΛΙΚΟ
COLMEGNA/SPITERI 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒΟΝΕ ΜΑΡΙAΝΟ 1vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KERKHOVE/SCHOOFS 2vs
KRUNIC/SREBOTNIK 0
ΤΕΛΙΚΟ
S. RODRIGUEZ TAVERNA 0vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DAVIS/SIBANDA 0vs
ARENDS/BECKLEY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
RAMADAN/SHAABAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
WANG QIANG 2vs
EN SHUO LIANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 0vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MURRAY/STOLLAR 2vs
OCHSNER/ZUGER 0
ΤΕΛΙΚΟ
DARYA KASATKINA 2vs
IRINA MARIA BARA 0
ΤΕΛΙΚΟ
RAWAT/VELDHEER 0vs
BONZI/MARTINEAU 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAC/VIG 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
BERGEN/DUCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ 2vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 1vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ 0vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
KALENICHENKO/THIROU. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ 2vs
IGOR SAVELJIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
KOUZMINE/OUAKAA 0vs
KILANI/KOROLEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 0vs
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELNIKOVA/WALTERT 2vs
KOKLINA/MISHINA 0
ΤΕΛΙΚΟ
MITU/OLARU 1vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ 2vs
JAQUELINE CRISTIAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
DEMBEK/FALCAO 2vs
SALGADO/TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ 0vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΣΤΕΛΜΠΟΙΜ ΜΑΡΙAΝΟ 0vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DUERST/STADLER 1vs
GIMBRERE/MORANDAIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
PENG/XU 2vs
CHAN/YANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ 2vs
JUAN BAUTISTA TORRES 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUSSIN/JONCOUR 2vs
CABRAL/FARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
DEN HEIJER/TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BORTOLOTTI/ESTEVE 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BENJAMIN AMBROSIO 0vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ 0vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
THANOS/XILAS 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 0
ΤΕΛΙΚΟ
NUGROHO/TJEN 2vs
KARIMJAN./NORMUROD. 0
ΤΕΛΙΚΟ
MIRZA/RAINA 2vs
HAN N./KIM N. 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAMARA ZIDANSEK 1vs
ANASTASIA POTAPOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ 2vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHN PATRICK SMITH 2vs
GIAN MARCO MORONI 0
ΤΕΛΙΚΟ
BANES/ELLIS 2vs
FANSELOW/MERTENS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ 2vs
ΜΠΕΣAΝΤΑ ΣΑΝΤΙAΓΚΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MERINO/PENA LOPEZ 2vs
URYSON/VILLANUEVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA-LENA FRIEDSAM 2vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANZANERA/TRAPEZNIK. 0vs
CERVANTES/ROCA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΞ ΝΤAΒΙΝΤ 0vs
ΣΑΡΚΙΣΙAΝ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΚΣΙΤΣ ΤΖΟΒAΝΑ 2vs
HURRICANE TYRA BLACK 0
ΤΕΛΙΚΟ
G. GRANOLLERS-PUJOL 1vs
JULES OKALA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚ ΤΖΑΚ 2vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΝΓΚ ΕΒΑΝ 1vs
ΠΕΡΕΖ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ 2vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 0vs
LAURA SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ABOIAN/FARJAT 0vs
ARRECHE/CASANOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΛΙΣΚΙ ΜΑΡΤΙΝ 2vs
ΠAΠΑ ΣΠΕΝΣΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ ΡΕΙΜΟΝΤ 0vs
NOAH RUBIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΤΛ ΣΟΦΙΑ 1vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARDA PERA 1vs
MISAKI DOI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ 2vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ 0vs
ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0vs
YANINA WICKMAYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ 2vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
AGAMENONE/ZUKAS 1vs
CAROU/COMESANA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ 2vs
ΛΟΡΕΝΤΖΙ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HIDALGO/MONZON 2vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM 1
ΤΕΛΙΚΟ
LAPKO/MAROZAVA 0vs
KOSTYUK/KUZMOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ 0vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 2vs
ΠΟΛAΝΣΚΙ ΠΙΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ 1vs
JIL BELEN TEICHMANN 0
PENG/XU -vs
CHAN/CHAN -
NUGROHO/SUTJIADI -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
MUELLER/WHITTLE -vs
BEKTAS/MOORE -
GARCIA/SORRIBES -vs
KATO/WANG -
DANIEL/DONSKOY -vs
HUEY/VERBEEK -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ΑΡAΝΓΚΟ ΕΜΙΛΙAΝΑ -
VAN NGUYEN/ZHU -vs
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA -
ΖΧΟΥ ΛΙΝ -vs
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
LESYA TSURENKO -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
LIVE
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2vs
HAOK MLADOST 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΝΤΒΙΕΡΤΕΛ 3vs
CALCIT VOLLEY 1
LIVE
ΧΟΡΣΕΝΣ 1vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΝΤΕΡΣ 1vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 2
LIVE
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (Γ) 1vs
ΕΛΛAΔΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (Γ) 1vs
ΙΣΡΑΗΛ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΛΤΑ (Γ) 2vs
ΓΕΩΡΓΙΑ (Γ) 1
LIVE
ΑΒΕΝΙΔΑ (Γ) 73vs
ΠΟΡΤΑ ΞΙ ΕΝΣΙΝΟ (Γ) 31
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΕΡΝΙΚΑ ΜΠΙΖΚAΙΑ (Γ) 80vs
ΑΡAΣΚΙ ΑΕΣ (Γ) 83
LIVE
BASKET HEMA (W) 83vs
ΚAΣΤΟΡΣ ΜΠΡΕΙΝ (Γ) 76
LIVE
CSATA (W) 59vs
ΣΕΞΑΡΝΤ (Γ) 79
ΤΕΛΙΚΟ
MTK BUDAPEST (W) 82vs
ΠΙΚ-ΠΕΚΣ (Γ) 78
ΤΕΛΙΚΟ
DVTK ΜΙΣΚΟΛΤΣ (Γ) 55vs
ΣΟΠΡΟΝ (Γ) 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙ ΓΚΙΟΡ (Γ) 76vs
ZTE NKK (Γ) 77
LIVE
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 6vs
ΜΠΡΕΝΤΑ 1
LIVE
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ΦΚ 1vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ΦΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΚ ΜAΡΙΕΝΛΙΣΤ 1vs
ASV ELITE 3
LIVE
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 1vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ 0
LIVE
ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 1vs
ΠΕΝΑΦΙΕΛ 0
LIVE
ΑΚΡAΝΕΣ 2vs
ΛΕΙΚΝΙΡ ΡΕΙΚ. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΑΜ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 1vs
ΦΙΛΚΙΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ 2
LIVE
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. 2vs
PENZUGYOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ALLIANZ MILANO 3vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ 1
LIVE
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ 0vs
REAL SANTANDER 0
LIVE
ΤΙΓΚΡΕΣ FC 1vs
ΜΠΑΡΑΝΚΟΥΙΛΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΟΤA 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 1
LIVE
ΠΟΡΤΜΟΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0vs
HARBOUR VIEW 0
LIVE
ΟΥΝ. ΤΣΙΛΕ 0vs
ΕΒΕΡΤΟΝ ΝΤΕ ΒΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
APAN BLUMENAU 3vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
ΤΕΛΙΚΟ
BATATAIS-SP 1vs
OLIMPIA FC SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 3vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΛΙΑ 1vs
RIO PRETO-SP 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 1vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 3vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 2vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΦΙΝ 1vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOA-MG 1vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
PENAPOLENSE 0vs
SERTAOZINHO-SP 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
PORTUGUESA-SP 3vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 79vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΣ ΦΡΙΑΡΣ 80vs
ΧΑΒΙΕ ΜAΣΚΕΤΙΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΜΑΟΥΘ ΧΟΚΣ 69vs
ΦΕΡΦΙΛΝΤ ΣΤAΓΚΣ 45
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΚAΝΣΑΣ ΡΕΙΖΟΡΜΠΑΚΣ 99vs
ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ ΣΤ. ΤΑΙΓΚΕΡΣ 90
ΤΕΛΙΚΟ
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ 61vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤΡΑΛ ΦΛ. ΝΑΙΤΣ 61vs
ΣAΟΥΘ. ΜΕΘΟΝΤΙΣΤ ΜAΣΤΑΝΓΚΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 54vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΓΚΕΙΤΟΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΕΝΑ ΣΕΙΝΤΣ 77vs
ΝΙΑΓΑΡΑ ΠΕΡΠΛ ΙΝΓΚΛΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΛΕΡ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚ 77vs
ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣ ΡΕΝΤ ΣΤΟΡΜ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΛΟΤ 56vs
ΝΟΡΘ ΤΕΞΑΣ ΜΙΝ ΓΚΡΙΝ 43
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΣΤ ΡΕΝΤ ΦΟΞΙΣ 69vs
ΚAΝΙΣΙΟΥΣ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΦΙΝΣ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΟΝΑ ΓΚΑΕΛΣ 68vs
ΚΟΥΙΝΙΠΙAΚ ΜΠΟΜΠΚΑΤΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΧΟΥΖΙΕΡΣ 72vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΟΦΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ 59vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΜΠΛ ΟΟΥΛΣ 51vs
ΤΟΥΛΣΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΧΑΡΙΚΕΙΝ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΛΟΝΙΑΝΣ 52vs
ΦΟΡΝΤΑΜ ΡΑΜΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΝΤ ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ ΜΟΝΑΡΚΣ 84vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΡΟΟΥΝΤΡΑΝΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΙΝΤΕΡ ΜΠΡΟΝΚΣ 71vs
ΜΑΝΧΑΤΑΝ ΤΖΑΣΠΕΡΣ 59
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΟΡΝ ΤAΙΓΚΕΡΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ Α&Μ ΑΓΚΙΣ ΑΘΛΕΤΙΚΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ 87vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΤΕΚ ΧΟΚΙΣ 70vs
ΚΛΕΜΣΟΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑ ΣΑΛ ΕΞΠΛΟΡΕΡΣ 64vs
UMASS MINUTEMEN 75
ΤΕΛΙΚΟ
LIU SHARKS 73vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΝΑΒΕΝΤΟΥΡ ΜΠΟΝΙΣ 89vs
SAINT JOSEPH'S HAWKS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖ ΜΕΙΣΟΝ ΠAΤΡΙΟΤΣ 57vs
ΣΕΝΤ ΛΟΥΙΣ ΜΠΙΛΙΚΕΝΣ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΣΑΛ ΘΑΝΤΕΡΙΝΓΚ ΧΕΡΝΤ 94vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΤΛ. ΑΟΥΛΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΝΤΛ ΤΕΝΕΣΙ ΜΠΛΟΥ ΡAΙΝΤΕΡΣ 56vs
UTEP MINERS 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΕΙΤ ΝΤΕΜΟΝΣ 95vs
NEW ORLEANS PRIV. 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΤΕΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 76vs
FIU PANTHERS 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΙΣΤΕΡΝ ΛΟΥΙΖΙAΝΑ ΛΑΙΟΝΣ 69vs
ΣΕΝΤΡΑΛ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΜΠΕΑΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΙΤΟΝ ΜΠΛΟΥΤΖΕΙΣ 91vs
ΤΖΟΡΤΖΤAΟΥΝ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΚΟΛΣ ΣΤΕΙΤ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 80vs
MCNEESE STATE 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΜΙΣΙΣΙΠΙ 57vs
ΡAΙΣ ΟΟΥΛΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΣΑΣ ΤΖΕΙΧΟΚΣ 75vs
ΤΕΞΑΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΧΟΡΝΤ ΦΡΟΓΚΣ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ 74vs
ΣΑΜ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΡΚΑΤΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ 74vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΚΑΡΝΕΙΤ ΓΟΥΟΡΝΤ ΚAΡΝΤΙΝΑΛΣ 76vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΧAΣΚΙΣ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΤΟΝ ΧΟΛ 77vs
ΒΙΛΑΝΟΒΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΡΕΜΠΕΛΣ 75vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΡ ΝΤΑΜ 71vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΣΤΕΙΤ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΟΥΝΤ ΑΙΛΑΝΤ ΡΑΜΣ 57vs
ΝΤΕΙΤΟΝ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΕΚ 73vs
ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΠAΝΘΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 69vs
ΚAΝΣΑΣ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΜΠAΤΖΕΡΣ 63vs
ΝΟΡΘΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ-ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΧΑΡΙΚΕΙΝΣ 44vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 46
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 67vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
UC IRVINE ANTEATERS 70vs
ΚΑΛ ΝΟΡΘΡΙΤΖ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ 106vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ 70
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 1vs
RIO BRANCO-PR 0
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 114vs
KW TITANS 107
ΤΕΛΙΚΟ
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 2vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ 2vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ 1vs
ΛΙΜΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITANES DE ARECIBO 95vs
BRUJOS DE GUAYAMA 80
ΤΕΛΙΚΟ
CARIDUROS DE FAJARDO 111vs
VAQUEROS DE BAYAMON 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 80vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 71vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 87
ΤΕΛΙΚΟ
LA UNION 80vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΙΜΣΑ 96vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ 92
ΤΕΛΙΚΟ
LONG ISLAND NETS 124vs
DELAWARE BLUE COATS 108
ΤΕΛΙΚΟ
NORTH. ARIZONA SUNS 131vs
IOWA WOLVES 138
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 101vs
SANTA CRUZ WARRIORS 95
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTH BAY LAKERS 146vs
STOCKTON KINGS 137
ΤΕΛΙΚΟ
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 2vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OPERARIO-FC MS 1vs
CORUMBAENSE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ 3vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUNICIPAL LIBERIA 0vs
AD COFUTPA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤAΓΚΑ 0vs
UPNFM 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΝΤΑ 0vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΡΑΘΟΝ 1vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDURAS PROGRESO 0vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ 1vs
ΑΛΙAΝΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
SOAGA 4vs
BA FC 3
ΤΕΛΙΚΟ
AS VENUS 0vs
AUCKLAND CITY 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥAΡΕΖ 2vs
ΜΟΝΤΕΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ 89vs
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 93vs
ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΜΣ 1vs
ΤΑΝΖΑΝΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚΑΤAΛΑ 2vs
ΣΑΜΠAΙΛ Β` 0
ΤΕΛΙΚΟ
SABAH FK B 1vs
ΝΕΦΤΣΚΙ ΜΠΑΚΟΥ B` 1
ΤΕΛΙΚΟ
QARABAG AGDAM B 2vs
ΚΑΡΑΝΤAΚ ΛΟΚΜΠΑΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 1vs
ΑΡΤΣAΧ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ 1vs
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ 4vs
ΠΟΥΝΙΚ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) 54vs
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) 51
ΤΕΛΙΚΟ