ΠΑΟΚ- Προσοτσάνη 49-20: Ασταμάτητες οι πρωταθλήτριες

Σ' αγώνα της 12ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 49-20 την Προσοτσάνη.
Είναι η 11η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ ο οποίος μετά από το Κύπελλο είναι φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
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ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
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ΓΟΥΛΒΣ 0vs
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ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
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ΑΡΗΣ 1
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
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ΜΠΕΡΝΛΙ 2
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ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΜΙAΝ -vs
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ΝΤΙΖΟΝ -
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ΚΑΛΑΜAΤΑ 1vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ 0
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ΤΡΙΚΑΛΑ 1
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
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ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 0vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ 0
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ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ 1
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
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ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
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MLADOST PETRINJA 2vs
MAKSIMIR ZAGREB 3
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ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 1vs
FK JEDINSTVO UB 0
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ΜΠAΓΕΡΝ ΧΟΦ 1vs
ΜΠΑΕΡΟΥΘ 3
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SEGESTA SISAK 2vs
VRBOVEC 1
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ROW 1964 RYBNIK 4vs
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 1
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SLOBODA UZICE 2vs
FK SLOGA POZEGA 1
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ΡΟΤ ΒAΙΣ ΧΑΜΑΝΤAΡ 1
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ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ 4vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ 1
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MIESZKO GNIEZNO 2vs
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ΣΙΜΠΕΝΙΚ 0
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ΟΡΙΤΖΕΝΤ 0vs
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ 0
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SOKOL ALEKSANDROW L. 0
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MOTOR ZAPORIZHYA 1vs
BUDIVEL. LYSYCHANSK 1
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TRUTNOV 1
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DUMBRAVITA 1
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ΤΕΛΙΚΟ
TATRAN RAKOVNÍK 0vs
HOROVICKO 2
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ΖΛΙΝ 5
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ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ 5vs
ΛΙΠΤΟΒΣΚΙ ΧΡAΝΤΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
AEROSTAR BACAU 0vs
OLIMPIC CETATE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΣ 2vs
SATURN RAMENSKOYE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 1vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 4vs
USTI NAD ORLICI 0
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ΣΑΚΟΥ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ (Γ) 1vs
ΚAΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΙΣΕΚ 5vs
KATOVICE 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 1vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 3
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TRESNJEVKA 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΙΣΛAΒ 2009 5vs
ASENOVETS ASENOVGRAD 0
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ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 1vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 0
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FK RUSANJ 2
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SIARKA TARNOBRZEG 1
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STROEMMEN 2vs
ΣΚΕΙΝΤ 3
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ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 2
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ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 1
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ΖΙΧΛAΒΑ 3
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ΓΙAΜΠΛΟΝΕΚ 2
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GLEINSTÄTTEN 0vs
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ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 2vs
ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛAΜΠΕΜ 5
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LABUNISHTA 2vs
PITU GULI KRUSEVO 0
ΤΕΛΙΚΟ
RUCH RADZIONKOW 0vs
PNIOWEK PAWLOWICE 1
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ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 5vs
DELEMONT 0
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RADNICKI OBRENOVAC 4vs
BUDUCNOST KRUSIK 2
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ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 1vs
BS POLONIA BYTOM 0
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ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ 2vs
NEVEZIS 1
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ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 0vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 4
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ΛΙΣΕΝ 1vs
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 2
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WISLOKA DEBICA 7vs
BKS BOCHNIA 0
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ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ 2vs
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ 0
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BALKANY ZORYA 3vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΕΜΑ 1vs
ΠΕΡΣΙΤΖΑ ΤΖΑΚAΡΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 2vs
POPRAD MUSZYNA 2
ΤΕΛΙΚΟ
RADNICKI ZRENJANIN 1vs
FK BECEJ 1
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ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 1vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 1
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MINYOR PERNIK 0vs
SLIVNISHKI GEROY 1
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FOCSANI 2
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ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ 1vs
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. 2
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ΣΙΝΤΕΛΙΤΣ 0vs
FK IMT BEOGRAD 3
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FK KYUSTENDIL 2vs
SEPTEMVRI SIMITLI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ 3vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 5
ACS POLI TIMISOARA -vs
POBEDA -
WISLA SANDOMIERZ -vs
STAL KRASNIK -
OMLADINAC NB -vs
RADNICKI SOMBOR -
ΝΟΤΟΝΤΕΝ -vs
KFUM ΟΣΛΟ -
TOPOL DNIPRO -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -vs
ΚΟΤΙΝΓΚΜΠΡΑΝ -
VIIMSI JK -vs
ΚΕΙΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM USA 151vs
TEAM WORLD 131
Νέα νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Σ' αγώνα της 12ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 49-20 την Προσοτσάνη.
Είναι η 11η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ ο οποίος μετά από το Κύπελλο είναι φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
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