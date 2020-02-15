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ΑρχικήΆλλα ΣπορΧάντμπολΧάντμπολ: Α1 ΓυναικώνΠΑΟΚ
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ΠΑΟΚ- Προσοτσάνη 49-20: Ασταμάτητες οι πρωταθλήτριες

ΠΑΟΚ- Προσοτσάνη 49-20: Ασταμάτητες οι πρωταθλήτριες

ΠΑΟΚ- Προσοτσάνη 49-20: Ασταμάτητες οι πρωταθλήτριες

Νέα νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. 

Σ' αγώνα της 12ης ημέρας της Α1 γυναικών χάντμπολ ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 49-20 την Προσοτσάνη. 

Είναι η 11η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ ο οποίος μετά από το Κύπελλο είναι φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. 

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