Ανείπωτη τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας από πτώση σε γήπεδο

Από τραγωδία στιγματίστηκε αγώνας αμερικάνικου ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, όταν ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε από πτώση στον αγωνιστικό χώρο.

Ανείπωτη τραγωδία σε αγώνα αμερικάνικου ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ, όταν αξιωματικός των Πολεμικής Αεροπορίας σκοτώθηκε ενώ κατέβαινε με σχοινί από την οροφή του σταδίου. Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) με το Ναυτικό των ΗΠΑ, ένας αξιωματικός έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από τα δοκάρια της οροφής του σταδίου Alamodome και προσγειώθηκε άσχημα στο χορτάρι του γηπέδου μπροστά στο κοινό.

Αμέσως του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όμως τελικά ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο της περιοχής. Σύμφωνα με τα αμερικάνικα Μέσα, ο αξιωματικός συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της βραδιάς τιμής της UTSA προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους βετεράνους.

Η αεροπορική βάση Nellis ανακοίνωσε ότι ο αξιωματικός ανήκε στην 6η Μοίρα Εκπαίδευσης Μάχης (6th Combat Training Squadron), η οποία είναι επιφορτισμένη, μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση στρατιωτικών στην τεχνική της καταρρίχησης από ελικόπτερα με τη χρήση σχοινιών.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την έναρξη του αποψινού αγώνα», ανέφερε η UTSA σε ανακοίνωσή της. «Οι σκέψεις μας και οι θερμότερες ευχές μας είναι με τον στρατιωτικό που ενεπλάκη στο περιστατικό, την οικογένειά του και τους συναδέλφους του στις Ένοπλες Δυνάμεις».