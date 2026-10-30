Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, πάρθηκε η απόφαση στη La Liga έτσι ώστε οι διαιτητές να κάνουν δηλώσεις μετά τα ματς.

Σε μια ιστορική αλλαγή/πρωτοπορία προχωράει η ισπανική La Liga, όσον αφορά τη συμβολή των διαιτητών στους αγώνες και κυρίως στο... μετά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα της Ιβηρικής, οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας σε συνάρτηση με τον σύνδεσμο διαιτητών, αποφάσισαν έτσι ώστε οι δεύτεροι, να πραγματοποιούν δηλώσεις, μετά το πέρας των αναμετρήσεων!

Όπως υποστηρίζει η As, το προσεχές Σαββατοκύριακο (31/10 - 1/11) με την πραγματοποίηση της 11ης αγωνιστικής θα γίνει και η αρχή σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Θέλοντας να ενισχυθεί η διαφάνεια στο χώρο, η Ένωση Διαιτητών και οι διοικούντες της La Liga ήρθαν σε μια συμφωνία που θα αποφέρει χρηματικό αντίτιμο στους ρέφερι, για την δημόσια εμφάνισή τους.

Οι εν λόγω «μίνι-συνεντεύξεις» θα μπορούν να γίνονται τόσο πριν όσο και μετά τη σέντρα ενός αγώνα, ενώ βάσει της συμφωνίας, κάθε τηλεοπτικό δίκτυο που έχει τα δικαιώματα προβολής των παιχνιδιών θα έχει το δικαίωμα να πάρει δηλώσεις μόνο από έναν διαιτητή σε κάθε αγωνιστική.