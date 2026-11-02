Το δίδυμο Χαρισσάκη-Μαργαριτοπούλου νίκησε και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μπιτς Βόλεϊ, τα αποτελέσματα της Ελλάδας την 3η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων.

Με σημαντική επιτυχία για το ελληνικό δίδυμο του beach volley συνεχίστηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου η αγωνιστική δράση της Team Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026».

Η Αγγελική Χαρισσάκη και η Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου επικράτησαν της ομάδας του Καναδά στη φάση των «16» και εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία τους.

Στην παράκτια κωπηλασία, ο Ιάσων Μουσελίμης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, ενώ στο μπάντμιντον ο Γιάννης Σαρουγιαννίδης αγωνίστηκε στη δεύτερη αναμέτρηση της φάσης των ομίλων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ελληνικής αποστολής:

Beach Volley – Αγγελική Χαρισσάκη / Γρηγορία-Άννα Μαργαριτοπούλου

Με μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση, οι Ελληνίδες αθλήτριες επικράτησαν του καναδικού διδύμου στη φάση των «16» και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων. Η ελληνική ομάδα συνεχίζει την πορεία της με στόχο ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

Παράκτια Κωπηλασία – Ιάσων Μουσελίμης

Ο Ιάσων Μουσελίμης πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις στη φάση των «16» (Men’s Solo Last 16 Knock Out), ωστόσο δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση απέναντι στον Γάλλο Raphael de Boussac. Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε σε 2:49.56, έναντι 2:20.29 του αντιπάλου του, και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση.

Μπάντμιντον – Γιάννης Σαρουγιαννίδης

Ο Γιάννης Σαρουγιαννίδης αντιμετώπισε τον αθλητή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη δεύτερη αναμέτρησή του για τη φάση των ομίλων, γνωρίζοντας την ήττα με 0-2 σετ. Ο Έλληνας αθλητής συνεχίζει την προσπάθειά του στη φάση των ομίλων.