Marathon Masters 2026: Η 12άδες του κυρίως ταμπλό σε άνδρες και γυναίκες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Marathon Masters στις εγκαταστάσεις του Karavi Club στον Σχινιά και συμπληρώθηκε το παζλ των 12 ομάδων του κυρίως ταμπλό σε άνδρες και γυναίκες.

Το… κυρίως μενού του τρίτου τουρνουά Masters του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάρου και στα δύο φύλα και θα κορυφωθεί την Κυριακή (12/7) το απόγευμα με τους τελικούς, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν από τις 16.00 έως τις 18.00 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Στους άνδρες, ο Ανδρέας Κοντοστάθης με τον Κυριάκο Κεσκίνη στον τελευταίο τους αγώνα στα προκριματικά νίκησαν με 2-0 (21-13, 21-17) τον Κώστα Στάικο και τον Μιχάλη Καγιαλή. Ο Νίκος Μανιάτης με τον Αίαντα Παπαδάκο επικράτησαν του Λουκά Αθηναίου και του Άγγελου Φιλίππου με 2-0 (21-17, 21-14) σετ, ενώ με το ίδιο σκορ επικράτησε ο Νίκος Δημόπουλος και ο Ατάμ Τσαλικιάν επί του Πέτρου Βαρβιτσιώτη και του Μάριου Μπεσδέκη (21-18, 21-18). Το τελευταίο εισιτήριο πήρε ο Ιάκωβος Καφούρος και ο Θωμάς Καπίρης που επιβλήθηκαν του Ορέστη Αναγνωστάκη και του Νίκου Μάντζιου με 2-0 (21-17, 21-13) σετ.

Η 12άδα του κυρίως ταμπλό ανδρών

1. Σταύρος Ντάλλας/Δημήτρης Χατζηνικολάου

2. Θοδωρής Παπαδημητρίου/Παναγιώτης Ιωαννίδης

3. Δημήτρης Νιώπας/Γιώργος Τερζόγλου

4. Αντιόλ Κόλα/Έντουαρντ Ράμος

5. Βαγγέλης Σιδέρης/Κώστας Βένιος

6. Παναγιώτης Σεμιτέκολος/Χρήστος Τσιγαρίδας

7. Αντώνης Καρύκας/Δημήτρης Καλιόζης

8. Σπύρος Καλούδης/Τριαντάφυλλος Ρεστέμης

9. Ανδρέας Κοντοστάθης/Κυριάκος Κεσκίνης

10. Ιάκωβος Καφούρος/Θωμάς Καπίρης

11. Νίκος Μανιάτης/Αίαντας Παπαδάκος

12. Νίκος Δημόπουλος/Ατάμ Τσαλικιάν

Στις γυναίκες, για πρώτη φορά φέτος η Σοφία Ρουμελιώτη με την Φένια Φραντζή, η Ελισάβετ Παπαγεωργίου με την Ευανθία Μπαλδώκα και η Αργυρώ Ντεστάκου με την Μαργαρίτα Τόλη προκρίνονται στο κυρίως ταμπλό σε τουρνουά Masters. Το τέταρτο εισιτήριο πήρε η Παναγιώτα Διώτη που σε αυτό το τουρνουά αγωνίζεται με συμπαίκτρια την Κατερίνα Σακκά.

Ρουμελιώτη και Φραντζή στον αγώνα πρόκρισης νίκησαν με 2-0 (21-17, 21-19) σετ την Μαρία Πολονύφη και τη Χρυσή Γιαννέλου. Με το ίδιο σκορ οι Παπαγεωργίου, Μπαλδώκα νίκησαν τις Αναΐς Αγγελοπούλου, Παρασκευή Σούλη (21-17, 21-10) αλλά και οι Διώτη, Σακκά τις Ελένη Δόβρου και Ροδάνθη Μαριάτου (21-14, 21-16).

Στον τελευταίο αγώνα της ημέρας η Τόλη με την Ντεστάκου επικράτησαν της Ευανθίας Λάβδα και της Ελευθερίας Καζάκου με 2-1 (21-16, 13-21, 15-13) σετ.

Η 12άδα του κυρίως ταμπλό γυναικών

1. Πέρσα Σακελλαρίδη/Διονυσία Μάτιου

2. Βασιλική Ματιάδη/Εύη Χρήστου

3. Ελπίδα Πιτσιγκώνη/Ελένη Χαντζή

4. Ιφιγένεια Σαμπάτη/Ιωάννα Παρισάκη

5. Παναγιώτα Καράκου/Ζίνα Σωτηροπούλου

6. Αναστασία Σιρίνινα/ Παρασκευή Ζαφειρίου

7. Δήμητρα Μαναβή/Όλγα Στράντζαλη

8. Ελισάβετ Παπαγεωργίου/Ευανθία Μπαλδώκα

9. Κωνσταντίνα Τσοπούλου/Μυρτώ Καλαμαρίδου

10. Αργυρώ Ντεστάκου/Μαργαρίτα Τόλη

11. Σοφία Ρουμελιώτη/Φένια Φραντζή

12. Παναγιώτα Διώτη/Κατερίνα Σακκά