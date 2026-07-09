Παγκόσμιο Μπιτς Βόλεϊ γυναικών Κ18: Θρίαμβος στην πρεμιέρα για Φραγκιουδάκη, Χαρισάκη
Η ελληνική ομάδα (Νο 22 στο ταμπλό) στον πρώτο της αγώνα στον όμιλο επικράτησε με 2-1 (17-21, 21-19, 15-12) επί των Γκάμποριτ / Γκρόκοτ (Αυστραλία) που είναι το Νο 11 του ταμπλό.
Στο πρώτο σετ το 7-12 έγινε 16-14 για Κατερίνα και Αγγελική, όμως δέχθηκαν επιμέρους σκορ 1-7 για να το χάσουν.
Ακολούθησε φοβερή μάχη στο δεύτερο σετ, όπου βρεθήκαμε πάλι στο -3 (11-14) αλλά με επίθεση της Χαρισάκη ισοφαρίσαμε 15-15 και στο 19-19 πήραμε δύο συνεχόμενους πόντους και στείλαμε τον αγώνα στο τάι μπρέικ.
Εκεί οι Αυστραλέζες ξεκίνησαν καλύτερα και έφτασαν γρήγορα στο 1-4, αλλά η ελληνική ομάδα έβγαλε άμεσα αντίδραση (5-5) και στο 11-11 λάθος των αντιπάλων και επίθεση της Φραγκιουδάκη μας έφεραν στο +2 (11-13). Η Αυστραλία μείωσε σε 12-13, αλλά οι επόμενοι δύο πόντοι κατέληξαν στην ομάδα μας για το τελικό 15-12.
Σήμερα το βράδυ (9/7, 20:50) Φραγκιουδάκη/Χαρισάκη αντιμετωπίζουν τις Βραζιλιάνες Λετίσια/Κιάρα (Νο1 του ταμπλό) οι οποίες επικράτησαν με 2-1 των Ουκρανών Σκρούρατ/Βάπνιαρ με 2-1 (15-21, 21-14, 15-8).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.