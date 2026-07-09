Παγκόσμιο Μπιτς Βόλεϊ γυναικών Κ18: Θρίαμβος στην πρεμιέρα για Φραγκιουδάκη, Χαρισάκη

Με μια εντυπωσιακή ανατροπή και μια τεράστια νίκη ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους οι Κατερίνα Φραγκιουδάκη και η Αγγελική Χαρισάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών Κ18 που διεξάγεται στη Χάγη της Ολλανδίας.

Η ελληνική ομάδα (Νο 22 στο ταμπλό) στον πρώτο της αγώνα στον όμιλο επικράτησε με 2-1 (17-21, 21-19, 15-12) επί των Γκάμποριτ / Γκρόκοτ (Αυστραλία) που είναι το Νο 11 του ταμπλό.

Στο πρώτο σετ το 7-12 έγινε 16-14 για Κατερίνα και Αγγελική, όμως δέχθηκαν επιμέρους σκορ 1-7 για να το χάσουν.

Ακολούθησε φοβερή μάχη στο δεύτερο σετ, όπου βρεθήκαμε πάλι στο -3 (11-14) αλλά με επίθεση της Χαρισάκη ισοφαρίσαμε 15-15 και στο 19-19 πήραμε δύο συνεχόμενους πόντους και στείλαμε τον αγώνα στο τάι μπρέικ.

Εκεί οι Αυστραλέζες ξεκίνησαν καλύτερα και έφτασαν γρήγορα στο 1-4, αλλά η ελληνική ομάδα έβγαλε άμεσα αντίδραση (5-5) και στο 11-11 λάθος των αντιπάλων και επίθεση της Φραγκιουδάκη μας έφεραν στο +2 (11-13). Η Αυστραλία μείωσε σε 12-13, αλλά οι επόμενοι δύο πόντοι κατέληξαν στην ομάδα μας για το τελικό 15-12.

Σήμερα το βράδυ (9/7, 20:50) Φραγκιουδάκη/Χαρισάκη αντιμετωπίζουν τις Βραζιλιάνες Λετίσια/Κιάρα (Νο1 του ταμπλό) οι οποίες επικράτησαν με 2-1 των Ουκρανών Σκρούρατ/Βάπνιαρ με 2-1 (15-21, 21-14, 15-8).