Η Αταλάντα έκανε την ανατροπή, επικράτησε 2-1 της Νάπολι στο Μπέργκαμο και μπήκε στο παιχνίδι της τετράδας.

Η Νάπολι προηγήθηκε, αλλά η Αταλάντα αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να αφήσει το ματς. Με αντεπίθεση διαρκείας έφερε τα πάνω - κάτω, επικράτησε 2-1 και βρέθηκε στο -5 από την 3η θέση και τους Ναπολιτάνους. Στο 18' οι «Παρτενοπέι» άνοιξαν το σκορ όταν ο Ράσμους Χόιλουντ κέρδισε φάουλ, με τον Σαμ Μπεουκεμα να σκοράρει με κεφαλιά από κοντά. Λίγο πριν την ανάπαυλα καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Νάπολι σε πτώση του Χόιλουντ, όμως μετά από παρέμβαση του VAR, ο διαιτητής Κίφι πήρε πίσω την απόφασή του προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό των φιλοξενούμενων. Στο δεύτερο μέρος ακυρώθηκε γκολ της Νάπολι για επιθετικό φάουλ, ξεσηκώνοντας νέες αντιδράσεις. Η Αταλάντα πήρε μέτρα και κατάφερε στην καλύτερή της στιγμή (61') να ισοφαρίσει με κεφαλιά του Πάσαλιτς. Η πίεση συνεχίστηκε και η ομάδα του Μπέργκαμο ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Σάμαρτζιτς στο 81ο λεπτό. Η Νάπολι πίεσε, προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Τζένοα – Τορίνο 3-0

Σημαντικό βήμα για την παραμονή έκανε η Τζένοα, που επικράτησε 3-0 εντός έδρας της Τορίνο και την έπιασε στη 14η θέση της βαθμολογίας της Serie A. Νόρτον-Κάφι (21') και Εκουμπάν (40') καθάρισαν από νωρίς για τους Γενοβέζους, με την αποβολή του Ιλκχάν στο φινάλε του πρώτου μέρους να βάζει... ταφόπλακα στις ελπίδες της Γκρανάτα για επιστροφή στο ματς. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε εντέλει στο 83', από τον Ζούνιορ Μεσάιας.