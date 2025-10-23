CEV Beach Volley European Cup 2025: Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας και οι συμμετοχές στην τελική φάση στο Ηράκλειο Κρήτης (6-9/11)

Γνωστά έγιναν τα οκτώ κλαμπ σε άνδρες και γυναίκες που θα αγωνιστούν στη τελική φάση του CEV Beach Volley European Cup στην Κρήτη από 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στο TUI Magic Life Candia Maris στο Ηράκλειο με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Κρήτης, το Metaxa Hospitality Group και τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι προκριματικοί αγώνες που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά φέτος ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες και συγκέντρωσαν ρεκόρ συμμετοχών από κλαμπς και εθνικές ομοσπονδίες από όλη την Ευρώπη.

Οι ελληνικές συμμετοχές

Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει το 4 Sports Club με δύο ομάδες ανά φύλο. Στους άνδρες θα αγωνιστούν ο Σταύρος Ντάλλας με τον Βαγγέλη Σιδέρη και ο Χρήστος Τσιγαρίδας με τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο.

Στις γυναίκες θα αγωνιστούν η Μαρία Πολονύφη με την Ζίνα Σωτηροπούλου και η Αναΐς Αγγελοπούλου με την Βιβή Σούλη.

Αυτά είναι τα κλαμπς που θα ταξιδέψουν στην Κρήτη

Στους άνδρες, τις πρώτες θέσεις στους ομίλους της προκριματικής φάσης κατέκτησαν τα κλαμπς: C.S.U. Resita (Ρουμανία), Montpellier Beach Volley (Γαλλία), Aloha Beachvolleyball Club (Αυστρία), BC Strahov (Τσεχία), ZVH Zevenhuizen (Ολλανδία) και Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία).

Οι παραπάνω ομάδες θα πλαισιώσουν τον εκπρόσωπο της Ελλάδας το 4 Sports Club, καθώς και τη Ré Beach Club (Γαλλία) που πήρε τη πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους προκριματικούς ομίλους.

Στις γυναίκες, την πρόκριση στην τελική φάση εξασφάλισαν οι: Beograd Beach Volley (Σερβία), KBC Oxyklinika (Λιθουανία), CV Majadahonda (Ισπανία), Ré Beach Club (Γαλλία), Edra Tata (Ουγγαρία) και Sunrise Beach Sports Academy (Ουκρανία).

Το παζλ των οκτώ φιναλίστ συμπληρώνουν το 4 Sports Club και η BVC Ludus Ljubljana (Σλοβενία), που πήρε τη πρόκριση ως η καλύτερη δεύτερη από όλους τους προκριματικούς ομίλους.

Συνεχής ανάπτυξη του θεσμού

Συνολικά, 12 εθνικές ομοσπονδίες θα εκπροσωπηθούν στον φετινό Τελικό, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεχή ανάπτυξη και δυναμική του θεσμού. Από την πρώτη του διεξαγωγή το 2023, το CEV Beach Volley European Cup αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς και καθιερώνεται ως θεσμός υψηλού επιπέδου και η διοργάνωση στο Ηράκλειο Κρήτης θα αποτελέσει το ιδανικό φινάλε της αγωνιστικής περιόδου για το 2025.