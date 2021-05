Ο θόρυβος από το γήπεδο στο οποίο στις δύσκολες αλλά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές γίνεται κάτι... μεταφυσικό, ήταν εκκωφαντικός.

Εκείνη η νύχτα δεν θα ξεχαστεί ποτέ από κανέναν οπαδό της Λίβερπουλ και ποτέ από κανέναν ποδοσφαιρόφιλο που παρακολουθούσε το ματς και δεν μπορούσε να διανοηθεί αυτό που συνέβαινε.

Είναι πάντοτε ωραίο να γίνεσαι μάρτυρας ιστορικών στιγμών και αυτές του «Άνφιλντ» της 7ης Μαΐου του 2019 ήταν κάτι παραπάνω από διαμάντια στα χρονικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως φυσικά είχε συμβεί και για την Μπαρτσελόνα το 2017 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Το γρήγορο γκολ του Ορίγκι βοήθησε τρομερά στην ψυχολογία, η είσοδος του Βαϊνάλντουμ στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τα πάντα, ο Ολλανδός χαφ πέτυχε δυο γκολ σε ελάχιστα λεπτά και ο Οριγκί ξανά από το πιο έξυπνο κόρνερ στην ιστορία του αθλήματος από τον Αλεξάντερ – Άρνολντ, έγραψε το τελικό 4-0.

Υπάρχει ένα βίντεο με φυσικό ήχο, δίχως περιγραφή, τη στιγμή της επαναφοράς του ματς ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο γκολ των «κόκκινων» και μετέπειτα Πρωταθλητών Ευρώπης. Αυτό που γίνεται στο «Άνφιλντ» τη στιγμή που η Λίβερπουλ ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας, είναι... σχεδόν κοσμοϊστορικό.

Μια Μπαρτσελόνα να τα έχει παντελώς χαμένα, να μην ξέρει τι να κάνει, πως να συμπεριφερθεί στο γήπεδο, ποιον να πρωτομαρκάρει, «πνιγμένη» από τις χιλιάδες κόσμου στις εξέδρες που ήταν ξανά 12ος παίκτης για το κλαμπ του λιμανιού.

Και στο φινάλε, το τραγούδι όλων, με κάθε μέλος της αγγλικής ομάδας να έχει παραταχθεί μπροστά στο Kop και να βιώνει απίστευτες στιγμές, φωνάζοντας δυνατά το You'll never walk alone...

Δυο χρόνια πέρασαν από εκείνο το ποδοσφαιρικό θαύμα...

That noise is something else pic.twitter.com/zcigDjdDfP

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 16, 2021