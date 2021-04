Η Μπαρτσελόνα έφτασε στη Μαδρίτη γνωρίζοντας πως η Ρεάλ εντός έδρας εκείνη την αγωνιστική περίοδο δεν είχε δεχθεί κανένα γκολ στις αναμετρήσεις που είχε παίξει από τη φάση των ομίλων στο Champions League!

Είχε το 2-0 επί του Άγιαξ, τη νίκη με ίδιο σκορ κόντρα στη Μίλαν και το 4-0 επί της Οσέρ στο γκρουπ.

Έπειτα, ακολούθησε η Λυών την οποία πέταξε εκτός συνέχειας η «βασίλισσα» με νίκη που ήρθε με σκορ 3-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ενώ, στα προημιτελικά διασύρθηκε η Τότεναμ στη Μαδρίτη με το 4-0.

Η Μπαρτσελόνα, λοιπόν, πήγε στην έδρα της μεγαλύτερης αντιπάλου της στην Ισπανία, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει ό,τι θέλει και να καταφέρνει να στείλει την ομάδα του στον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ» απέναντι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φυσικά ήρθε και το τρόπαιο με την επιβλητική εμφάνιση των παικτών του Γκουαρδιόλα κόντρα σε αυτούς του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τελικό σκορ 3-1.

Επιστρέφοντας στον πρώτο ημιτελικό του «Μπερναμπέου» που διεξήχθη σαν σήμερα, 27 του Απρίλη, το 2011, ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γκολ σε clasico, με το σόλο όπου πέρασε όποιον προσπάθησε να μπει εμπόδιο στο δρόμο του, προλαβαίνοντας να κάνει και το πλασέ στον Κασίγιας για το τελικό 2-0.

Φυσικά ο Αργεντινός ήταν ο σκόρερ και του πρώτου τέρματος στο 76', κλειδώνοντας την πρόκριση στο 87'...

years ago #OnThisDay, Leo #Messi scored one his most iconic goals ever: pic.twitter.com/19j0CG7izx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2021