Από το 2-1 των «μερένγκες» στο Άμστερνταμ και τις ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης για τον Αίαντα, η νύχτα της 5ης Μαρτίου του 2019 ήταν βγαλμένη από ένα υπέροχο παραμύθι για το ολλανδικό κλαμπ.

Με θάρρος, θράσος και σθένος για να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, οι παίκτες του Τεν Χαγκ παρέδωσαν σεμινάριο στον αγωνιστικό χώρο του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Με τα γκολ των Ζίγιεχ, Νέρες, Τάντιτς και Σένε έφτασαν στο τελικό 4-1, με τις αντιδράσεις κόσμου και παικτών στο γήπεδο να αποτυπώνονται με τον καλύτερο τρόπο στο βίντεο του Άγιαξ.

Το κλάμα του Βινίσιους, η αγωνία και το ξέσπασμα του Μαρσέλο, η απόγνωση του Βραζιλιάνου βλέποντας τα γκολ των Ολλανδών, το πάρτι των φιλοξενούμενων στις εξέδρες, οι πανηγυρισμοί, ο... οργανωτής Χούντελαρ στο φινάλε!

Όλα είναι ακόμα πολύ νωπά στη μνήμη όλων και ο Άγιαξ φυσικά δεν θα μπορούσε ν' αφήσει να περάσει έτσι μια τέτοια επέτειος από τη χρονιά που η ομάδα έφτασε... ένα δευτερόλεπτο μακριά από τον μεγάλο τελικό του Champions League.

A magical night in Madrid...

Hit if you will never forget!#OnThisDay | pic.twitter.com/Z7GVj4YvwM

— AFC Ajax (@AFCAjax) March 5, 2021