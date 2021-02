Οι «μπλε» του Λονδίνου είχαν «πατήσει» την ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ στις 4 του Φλεβάρη του 2017 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» φτάνοντας στο τελικό 3-1.

Ο Μάρκος Αλόνσο με κεφαλιά μετά από δοκάρι του Ντιέγκο Κόστα είχε ανοίξει το σκορ, ενώ, ο Σεσκ Φάμπρεγας με ωραία λόμπα από μεγάλο λάθος του Πετρ Τσεχ που τότε είχε μετακομίσει στην Άρσεναλ, είχε πετύχει το τελευταίο γκολ της Τσέλσι.

Αυτό στο οποίο όμως αξίζει κανείς να σταθεί και φυσικά έχει μείνει από εκείνο το παιχνίδι, είναι το τρομερό σόλο του Εντέν Αζάρ από το χώρο του κέντρου μέχρι και την μεγάλη περιοχή σκοράροντας με υπέροχο τρόπο...

Ο Βέλγος νυν σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης αρχικά πέρασε τον Κοσιελνί, έπειτα ντρόπιασε τον Κοκλέν που έτρεξε να του βάλει κόντρα και βρέθηκε φαρδύς – πλατύς στο έδαφος, για να επιστρέψει στη συνέχεια ο Κοσιελνί και μαζί με τον Μουστάφι ν' αποτύχουν να σταματήσουν το μαγικό σόλο και το γκολ...

Will we ever get tired of seeing this?

On this day in 2017, @hazardeden10 scores a quite sensational solo goal in a 3-1 win against Arsenal pic.twitter.com/F7wT7aim8Q

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 4, 2021