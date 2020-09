Ροναλντίνιο: Ο «καλπασμός» και το πρώτο γκολ με την Μπαρτσελόνα (vid)

Το παιχνίδι εκείνο (3/9/2003) μπορεί να μην ήταν νικηφόρο για τους Καταλανούς που έμειναν στο 1-1 απέναντι στους Ανδαλουσιανούς, ωστόσο, ήταν η έναρξη της ιστορίας που έγραψε ο «Ρόνι» με τις κινήσεις μαγείας και τα σημαντικά γκολ στην παρουσία του στο κλαμπ της Βαρκελώνης.

Εκείνο το σπριντ, η αποφυγή δυο αντιπάλων, το ζύγισμα του σουτ και η... εκτόξευση της μπάλας από το δεξί του πόδι, σε συνδυασμό με το παραλήρημα που επικράτησε στις εξέδρες και το ξέσπασμα του Ροναλντίνιο, έκαναν μαγική τη στιγμή.

Ήταν το γκολ της ισοφάρισης στο τελικό 1-1 στο 58ο λεπτό, με τον Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες να έχει βάλει μπροστά στο σκορ την Σεβίλλη με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο...

Βέβαια, ο Βραζιλιάνος αστέρας είχε αναφέρει πως το αγαπημένο του γκολ ήταν το γνωστό και μη εξαιρετέο, «ψαλίδι» με τη Βιγιαρεάλ...

"My best goal..." said Ronaldinho. "It has to be the one against Villarreal."

And, you know what? Fair enough. pic.twitter.com/dQWXFLPZqc

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) September 3, 2020