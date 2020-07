Ήταν 8 Ιουλίου 2010 όταν όλος ο μπασκετικός κόσμος κρεμόταν από τα χείλη του ΛεΜπρόν Τζέιμς, για την τελική του απόφαση. Κλίβελαντ, Μαϊάμι ή Νέα Υόρκη; Ουσιαστικά ήταν οι τρεις ομάδες που έμοιαζαν ως οι επικρατέστερες για να εξασφάλιζαν το «ναι» του 25χρονου -τότε- ΛεΜπρόν.

Μάλιστα ο Τζιμ Γκρέι, freelance δημοσιογράφος, είχε την ιδέα να μεταφερθεί η ανακοίνωση της απόφασης του ΛεΜπρον για το μέλλον του στη μικρή οθόνη. Ήταν κάτι που είπε στον ίδιο τον Τζέιμς, ο οποίος συμφώνησε αυτό να γίνει σε εκπομπή στο ESPN.

Στις 21:28 εκείνης της ημέρας ο «Βασιλιάς» ανακοίνωνε την απόφασή του και τίποτα πλέον δεν ήταν το ίδιο. «In this fall... this is very tough... in this fall I' m going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat», είχε πει χαρακτηριστικά και το Κλίβελαντ πήρε... φωτιά.

«To φθινόπωρο… είναι πολύ σκληρό αυτό… το φθινόπωρο θα μετακομίσω με το “ταλέντο” μου στη Νότια Ακτή και στους Miami Heat. Νιώθω πως πρέπει να δώσω στον εαυτό μου τις καλύτερες ευκαιρίες να κερδίζω για πολλά χρόνια, όχι μόνο στην κανονική σεζόν ή τρία και πέντε παιχνίδια στη σειρά. Θέλω να μπορώ να κερδίζω πρωταθλήματα. Εκεί νιώθω πως θα μπορώ να το καταφέρω».

Ήταν η φράση με την οποία σηματοδότησε μια νέα εποχή στο ΝΒΑ, όπου ο εκ των καλύτερων παικτών της λίγκας παραδέχεται πως δεν μπορεί να κατακτήσει τα δαχτυλίδια που θέλει στην ομάδα του και αποφασίζει να πάει σε μια ομάδα που θα έχει την βοήθεια που χρειαζόταν.

Τη στιγμή της ανακοίνωσης παρακολουθούσαν ζωντανά 13 εκατομμύρια άνθρωποι, κάνοντας την εκπομπή την πιο δημοφιλή της βραδιάς. Τα λεφτά που μαζεύτηκαν απ’ τις διαφημίσεις έφτασαν τα 3.5 εκατομμύρια δολάρια, που είχε συμφωνηθεί να δοθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα αποτελέσματα ήταν μεν αναμενόμενα, αλλά γρήγορα το μέτρο χάθηκε και ο ΛεΜπρον έγινε ο απόλυτος προδότης του ΝΒΑ. Στο Κλίβελαντ να αρχίσουν να καίνε σωρηδόν τις φανέλες του και στο Μαϊάμι να πανηγυρίζουν λες και πήραν το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ.

Ουσιαστικά ήταν ένας... προάγγελος των όσων θα συνέβαιναν στο μέλλον αφού μετά την έλευση του ΛεΜπρόν Τζέιμς, οι Μαϊάμι Χιτ πρόσθεσαν άλλα δύο πρωταθλήματα στην ιστορία τους, το 2012 και το 2013.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ήταν «γέννημα-θρέμμα» του Οχάιο, γεννημένος στην πόλη Άκρον. Εκεί έπαιξε μπάσκετ, παίζοντας στο Λύκειο του St Vincent - St Mary. Το 2003 επελέγη στο Νο.1 στο draft του 2003 απ’ τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και τα προσόντα, τα κατορθώματα και η αύρα του τον έβαλαν στην κουβέντα δίπλα στους κορυφαίους. Μπορεί να ήθελε να το κάνει όπως ο Τζόρνταν και να μείνει για πάντα σε μια ομάδα, αλλά ο ΛεΜπρον είδε ότι οι τίτλοι ίσως καθυστέρησαν και δεν ήθελε να καθυστερήσει άλλο.

Πριν από ένα παιχνίδι απέναντι στους Νετς, στις 31 Οκτωβρίου 2010, ο ΛεΜπρον αναφέρθηκε ξανά στην ιστορία που συγκλόνισε το NBA λίγους μήνες πριν: «Αν το έκανα ξανά, μάλλον θα επέλεγα κάπως διαφορετικό τρόπο. Είμαι όμως χαρούμενος με την απόφασή μου». Το 2012 παραδέχθηκε πως «αν ήμουν οπαδός και ήμουν κολλημένος με έναν παίκτη, κι αυτός αποφάσιζε να φύγει, θα με απασχολούσε πολύ και ο τρόπος με τον οποίο επέλεγε να το κάνει».

Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ο ΛεΜπρον πέτυχε όσα είχε στο μυαλό του και η επιστροφή του στο Κλίβελαντ, άλλαξε τα δεδομένα ξανά, με την «The Decision» πάντως να μένει στην ιστορία.