Από τις πιο συγκινητικές και ιστορικές ημέρες της Μπαρτσελόνα και του «Καμπ Νόου» ήταν εκείνη της 20ης Μαΐου του 2018, όταν ο Αντρές Ινιέστα αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα των «μπλαουγκράνα».

Μια ζωή παιδί του συλλόγου που είναι το καμάρι της Καταλονίας, προϊόν της Masia, άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με απίστευτες επιτυχίες και στιγμές στα χρονικά του κλαμπ.

Ο Ινιέστα, ακριβώς πριν από δυο χρόνια εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό της Μπαρτσελόνα για 670η και τελευταία φορά, με το «Καμπ Νόου» να τον αποθεώνει, να ετοιμάζει χορογραφία σε όλο το γήπεδο με τον αριθμό του και το σήμα της αιωνιότητας και φυσικά να σείεται ολόκληρο τη στιγμή του χειροκροτήματος για την αποχώρηση.

Ο Ινιέστα αποχώρησε με αλλαγή, φόρεσε το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του Μέσι για τη διαδοχή, δάκρυσε και αργότερα τη νύχτα όταν τα πάντα είχαν τελειώσει, βγήκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο.

Απλός, ξυπόλυτος, με το κινητό του και τις σκέψεις του, ήθελε να πάρει τις μυρωδιές και τις αναμνήσεις με πιο ήρεμο τρόπο στο δικό του ιδιαίτερο «αντίο» στο μέρος όπου πέρασε μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή...

