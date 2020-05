Έχοντας κατακτήσει τον τίτλο από τα τέλη του Απρίλη έπειτα από το ισόπαλο 2-2 στην έδρα της «μισητής» τους αντιπάλου, Τότεναμ, οι «κανονιέρηδες» συνέχισαν στα τελευταία ματς της αγωνιστικής περιόδου 2003-2004 με στόχο να καταφέρουν να τερματίσουν δίχως να υποστούν ήττα στη διαδρομή.

Πριν από ακριβώς 16 χρόνια, η σεζόν ολοκληρώθηκε στο «Χάιμπουρι» με το τελικό 2-1 επί της Λέστερ και στο σφύριγμα της λήξης εκείνης της αναμέτρησης, επιβεβαιώθηκε το έπος. Έπειτα από 26 νίκες και 12 ισοπαλίες σε 38 αγωνιστικές, η Άρσεναλ έγινε... ανίκητη!

Οι παίκτες του Βενγκέρ έγιναν οι Invincibles και παρά το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια έχουν αγχωθεί για τον τίτλο τους δεδομένης της τρομερής δυναμικής των Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, κανείς δεν έχει καταφέρει να επαναλάβει εκείνο το τρομερό επίτευγμα!

Played 38. Won 26. Drawn 12.

Lost? Exactly .

