Ο εκ των πιο εμβληματικών αρχηγών που έχουν φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ, πριν από 14 χρόνια ήταν εκείνος που έκανε την απόλυτη διαφορά στον τελικό του FA Cup με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ.

Με τα «σφυριά» ν' αποδεικνύονται... σκληρά καρύδια, οι «κόκκινοι» είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 και 3-2 κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών...

Ο Stevie G έκανε την τρομερή μπαλιά - ασίστ για τον Σισέ στο πρώτο γκολ, πέτυχε εκείνος το δεύτερο με ωραίο βολέ στην κίνηση μέσα από την περιοχή για το 2-2 και ισοφάρισε στο 3-3 της κανονικής διάρκειας στην εκπνοή.

Έχοντας μεγάλη απόσταση από τη μεγάλη περιοχή, αλλά όντας πολύ κουρασμένος για να συνεχίσει την προσπάθεια, όπως έχει δηλώσει, απλά έκανε το δυνατό σουτ και αυτό κατέληξε στα δίχτυα σε ένα από τα καλύτερα γκολ των τελικών του Κυπέλλου!

Η Λίβερπουλ πανηγύρισε στα πέναλτι όπου επικράτησε 3-1...

There's a reason it became known as the 'Gerrard' final.#OnThisDay in 2006 Stevie G provided one of THE great #FACupFinal performances#LFC #FACup pic.twitter.com/XOs4njXuHY

— Match of the Day (@BBCMOTD) May 13, 2020