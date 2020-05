Σαν σήμερα: Το show του Μάνι Χάρις στον ημιτελικό με Μούρθια (vid)

Στις 4 Μαΐου 2018, οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχθηκαν στην υπέρλαμπρη διοργάνωση του ΟΑΚΑ την ισπανική Μούρθια, για τον ημιτελικό.

Η «Βασίλισσα» επικράτησε στο παιχνίδι - θρίλερ με 77-75, για να πάρει την πρόκριση στον τελικό.

Στην αναμέτρηση με τους Ισπανούς, ο Μάνι Χάρις ξεχώρισε με 20 πόντους και το Basketball Champions League δημοσίευσε την εμφάνισή του.

On May 4, 2018, @313MannyHarris put up 20PTS to help @aekbcgr secure the Semi-Final victory against UCAM Murcia! #BasketballCL pic.twitter.com/ZLvvGcJsWU

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 4, 2020