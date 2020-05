«Ο Μαρκ Βίντουκα έβαλε το τελευταίο καρφάκι κλείνοντας το φέρετρο της Άρσεναλ για τον φετινό τίτλο...» έγραψε το BBC μετά από εκείνο το παιχνίδι, όπου η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ηττήθηκε με σκορ 3-2 από τα «παγώνια» εντός έδρας και αυτομάτως η Γιουνάιτεντ εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, ξεφεύγοντας στο +5 πριν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος της σεζόν 2002-2003.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» μια μέρα νωρίτερα είχαν επικρατήσει πανεύκολα 4-1 της Τσάρλτον και περίμεναν τα αποτελέσματα της Άρσεναλ, πανηγυρίζοντας το τρόπαιο από την άνεση του σπιτιού τους...

On this day in 2003: Leeds United beat Arsenal to save themselves from relegation and hand Manchester United the title! pic.twitter.com/lO2RIog4gj

— Football Daily (@footballdaily) May 4, 2020