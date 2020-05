Μέσι και Ροναλντίνιο μέχρι και σήμερα έχουν διατηρήσει εξαιρετική φιλική σχέση, αφού, ο Βραζιλιάνος είχε πάρει τον Αργεντινό υπό την προστασία του όταν ο νυν αρχηγός των «μπλαουγκράνα» είχε αρχίσει να κάνει το ξεπέταγμά του στο ανδρικό επίπεδο.

Πίσω στο 2005 και πιο συγκεκριμένα την Πρωτομαγιά εκείνου του έτους, ο Λιονέλ Μέσι σκόραρε για πρώτη φορά στην καριέρα του με την ομάδα ανδρών της Μπαρτσελόνα σε νίκη (2-0) επί της Αλμπαθέτε.

Έπειτα από ασίστ του «Ρόνι» με ψιλοκρεμαστή μπαλιά, ο Μέσι το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει τη λόμπα και να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα!

Στο ίδιο παιχνίδι, ξανά από μπαλιά του τότε κολλητού του, ο Αργεντινός είχε ξανασκοράρει, αλλά το γκολ δεν είχε μετρήσει για πολύ οριακό οφσάιντ...

#OnThisDay in 2005, Lionel Messi latched onto a lovely Ronaldinho assist to score his very first goal for Barcelona. In all competition, he’s scored another 626 for the club. Unreal numbers. Just making-a-mockery-of-numbers numbers.pic.twitter.com/b4Pu28JpQ4

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) May 1, 2020