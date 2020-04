Τζέραρντ: Έξι χρόνια από τον μεγάλο πόνο... (vid)

Οι «μπλε» είχαν επισκεφθεί το «Άνφιλντ» τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2013-2014, όταν η Λίβερπουλ του Μπρένταν Ρότζερς έφτασε πραγματικά μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Στίβεν Τζέραρντ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους χάνει τον έλεγχο της μπάλας στην άμυνα της ομάδας του γλιστρώντας, ο Μπα το εκμεταλλεύεται, φεύγει μόνος στην επίθεση και σκοράρει.

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Γουίλιαν έκανε και το 2-0 για τους Λονδρέζους, ωστόσο, η χαρακιά είχε ήδη γίνει στην καρδιά του Στίβεν Τζέραρντ και των εκατομμυρίων οπαδών των «κόκκινων» σε όλο τον κόσμο.

Λίγες μέρες αργότερα, το 3-0 στην έδρα της Πάλας και το κυνήγι όσο το δυνατόν περισσότερων τερμάτων για να ευνοηθεί η ομάδα σε ισοβαθμία με τη Σίτι, έγινε 3-3 και κάπου εκεί το θέμα τελείωσε...

It’s six years ago today, that Steven Gerrard’s slip cost Liverpool the title against Chelsea

And Liverpool STILL haven’t won the Premier League #OnThisDay pic.twitter.com/Qji5fXK8Sr

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 27, 2020