Γιάννης, Θανάσης, Άλεξ και Κώστας, μαζί με τους συμπαίκτες του «Greek Freak» από τους Μπακς, κατέβηκαν στους δρόμους του Μιλγουόκι, για να διαδηλώσουν κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Μάλιστα, ο ηγέτης των «ελαφιών» πήρε και τον τηλεβόα και πέρασε το μήνυμά του:

«Αυτή είναι η πόλη μας. Έχουμε ευθύνη να βγούμε και να τη στηρίξουμε. Θέλουμε αλλαγή, θέλουμε δικαιοσύνη και αυτό θα κάνουμε. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στο Μιλγουόκι και να μην φοβούνται να περπατήσουν στους δρόμους. Πώς θα νιώσουν τα παιδιά μου, όταν μετά από χρόνια, δουν όλους όσοι έχουν πεθάνει από το ρατσισμό; Θα έχουν μίσος στην καρδιά τους και δεν το θέλω αυτό. Δεν έχει σημασία το χρώμα, είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν το κάνουμε αυτό για δημοσιότητα, δεν με νοιάζει, απλά σας αγαπώ και θέλω να δείτε ότι είμαι εδώ μαζί σας».

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο ήταν μαζί με τον ακτιβιστή Φρανκ Νίτι, αλλά και τους Στέρλινγκ Μπράουν (είχε πέσει θύμα αστυνομικής βίας το 2018), Ντόντε ΝτιΒιτσέντσο, Μπρουκ Λόπεζ και Φρανκ Μέισον ΙΙ, ενώ για λίγο ήταν και η σύντροφος του Γιάννη, Μαράια, μαζί με το γιο τους, Λίαμ - Τσαρλς.

Όλοι τους φορούσαν μάσκες και το ίδιο μπλουζάκι, που έγραφε «I Can't Breathe», δηλαδή «Δεν Μπορώ Να Αναπνεύσω», τα λόγια που είπε ο Τζορτζ Φλόιντ, όταν ο αστυνομικός στη Μινεάπολις του πατούσε το λαιμό με το γόνατό του.

