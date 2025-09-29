Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόλλησε κορονοϊό και έτσι θα λείψει από τη Media Day των Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται για το ξεκίνημα στη νέα σεζόν του NBA, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χάσει τη media day της ομάδας. Ο σούπερ σταρ των Μπακς που οδήγησε την Εθνική στο χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket, δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις ΗΠΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο νόσησε με κορονοϊό και δεν έχει ταξιδέψει ακόμα στο Μιλγουόκι, έτσι δε θα παρευρεθεί στη media day της ομάδας, όπως ενημέρωσε ο GM των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ωστόσο υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου από απόσταση, μέσω Zoom.