Σοκ στο UFC: Ο Smotherman κατέρρευσε στη σκηνή αμέσως μετά το ζύγισμα (vid)

Η στιγμή που ο Cameron Smotherman κατέρρευσε αμέσως μετά το ζύγισμά του ενόψει του αγώνα με τον Ricky Turcios για το UFC 324.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το UFC 324, όταν ο Cameron Smotherman κατέρρευσε αμέσως μετά το επίσημο ζύγισμα της διοργάνωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κοινό, διοργανωτές και συναθλητές του.

Ο Smotherman, που ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Ricky Turcios στην main card του event που είναι να γίνει σήμερα στη Νεβάδα των ΗΠΑ, ανέβηκε κανονικά στη ζυγαριά και έπιασε το όριο της bantamweight κατηγορίας που είναι 61,4 κιλα. Ωστόσο, μόλις κατέβηκε από την ζυγαριά, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, με το ιατρικό επιτελείο της UFC να επεμβαίνει άμεσα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους και κάμερες, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media, πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα επικίνδυνα weight cuts στο MMA.

Άμεση ακύρωση του αγώνα

Μετά το περιστατικό, το UFC ανακοίνωσε πως ο αγώνας του Smotherman στο UFC 324 ακυρώνεται για ιατρικούς λόγους, με προτεραιότητα την υγεία του αθλητή. Ο Αμερικανός μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση, ενώ δεν του επετράπη να αγωνιστεί το Σάββατο.

Η δήλωση του Cameron Smotherman

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Smotherman θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο, δηλώνοντας: «Είμαι καλά και ευγνώμων για την άμεση βοήθεια. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος τι ακριβώς συνέβη. Δεν έκανα ακραίο κόψιμο βάρους, αλλά θα κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να βρούμε την αιτία».

Η δήλωσή του άνοιξε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, καθώς αρκετοί ειδικοί επισήμαναν πως ακόμη και «φαινομενικά φυσιολογικές» απώλειες βάρους μπορούν να αποβούν επικίνδυνες, ειδικά σε συνθήκες αφυδάτωσης.

Αντιδράσεις και προβληματισμός

Στα social media, αθλητές και λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων αντέδρασαν έντονα, ζητώντας αλλαγή στους σχετικά με το βάρος των μαχητών, καθώς θεωρούν πως αυτή η μείωση που γίνεται με ακραίο τρόπο πολλές φορές, εγκυμωνεί κινδύνους για την υγεία των πρωταγωνιστών.

Άλλοι τόνισαν πως τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και πως η πίεση για το «πιάσιμο του βάρους» συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο του MMA. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιστατικό με τον Cameron Smotherman επισκίασε το UFC 324.