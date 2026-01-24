Σοκ στο UFC: Ο Smotherman κατέρρευσε στη σκηνή αμέσως μετά το ζύγισμα (vid)
Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το UFC 324, όταν ο Cameron Smotherman κατέρρευσε αμέσως μετά το επίσημο ζύγισμα της διοργάνωσης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε κοινό, διοργανωτές και συναθλητές του.
Ο Smotherman, που ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσει τον Ricky Turcios στην main card του event που είναι να γίνει σήμερα στη Νεβάδα των ΗΠΑ, ανέβηκε κανονικά στη ζυγαριά και έπιασε το όριο της bantamweight κατηγορίας που είναι 61,4 κιλα. Ωστόσο, μόλις κατέβηκε από την ζυγαριά, έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε, με το ιατρικό επιτελείο της UFC να επεμβαίνει άμεσα.
😱 Cameron Smotherman just passed out on after making weight for UFC 324.January 23, 2026
Never seen a fall like this..
pic.twitter.com/PvMGOWTQZ0
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μπροστά σε δεκάδες δημοσιογράφους και κάμερες, με το βίντεο να κάνει γρήγορα τον γύρο των social media, πυροδοτώντας νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τα επικίνδυνα weight cuts στο MMA.
Άμεση ακύρωση του αγώνα
Μετά το περιστατικό, το UFC ανακοίνωσε πως ο αγώνας του Smotherman στο UFC 324 ακυρώνεται για ιατρικούς λόγους, με προτεραιότητα την υγεία του αθλητή. Ο Αμερικανός μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση, ενώ δεν του επετράπη να αγωνιστεί το Σάββατο.
Η δήλωση του Cameron Smotherman
Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Smotherman θέλησε να καθησυχάσει τον κόσμο, δηλώνοντας: «Είμαι καλά και ευγνώμων για την άμεση βοήθεια. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος τι ακριβώς συνέβη. Δεν έκανα ακραίο κόψιμο βάρους, αλλά θα κάνω όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να βρούμε την αιτία».
Η δήλωσή του άνοιξε ακόμη περισσότερο τη συζήτηση, καθώς αρκετοί ειδικοί επισήμαναν πως ακόμη και «φαινομενικά φυσιολογικές» απώλειες βάρους μπορούν να αποβούν επικίνδυνες, ειδικά σε συνθήκες αφυδάτωσης.
Αντιδράσεις και προβληματισμός
Στα social media, αθλητές και λάτρεις των μαχητικών αθλημάτων αντέδρασαν έντονα, ζητώντας αλλαγή στους σχετικά με το βάρος των μαχητών, καθώς θεωρούν πως αυτή η μείωση που γίνεται με ακραίο τρόπο πολλές φορές, εγκυμωνεί κινδύνους για την υγεία των πρωταγωνιστών.
Άλλοι τόνισαν πως τέτοια περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και πως η πίεση για το «πιάσιμο του βάρους» συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο του MMA. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το περιστατικό με τον Cameron Smotherman επισκίασε το UFC 324.
🥶Michael Bisping right before Cameron Smotherman passed out on stage: "I never have any sympathy for these guys. You got one job, show up on weight. It's not hard, is it."— Cool Nature (@CoolNature9) January 23, 2026
via @ufcontnt pic.twitter.com/3TpMgPycRv
