Τεράστια ποινή αποκλεισμού του UFC στον Conor McGregor, αλλά θα παίξει στον Λευκό Οίκο!

Το UFC απέκλεισε τον Conor McGregor, αλλά όπως όλα δείχνουν θα είναι ελεύθερος να αγωνιστεί στο event.

Ο Conor McGregor βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι για τα κατορθώματά του μέσα στο οκτάγωνο, αλλά για μια μεγάλη ποινή που του επιβλήθηκε από το UFC. Ο «Notorius» τιμωρήθηκε με 18 μήνες αποκλεισμό από την αγωνιστική δράση, λόγω παραβίασης της αντιντόπινγκ πολιτικής του οργανισμού. Ωστόσο, τα χρονικά όρια της τιμωρίας του φαίνεται να του επιτρέπουν να λάβει μέρος στο πολυσυζητημένο event στον Λευκό Οίκο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουνίου 2026.

Το UFC για την ποινή στον McGregor

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του UFC, ο McGregor παρέλειψε να υποβληθεί σε τρεις ελέγχους ντόπινγκ μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών το 2024. Παρότι η παράλειψη αυτή θεωρείται σοβαρή παράβαση, η αρμόδια επιτροπή (CSAD) αποφάσισε να μειώσει την ποινή από 24 σε 18 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία του αθλητή και το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο ανάρρωνε από τραυματισμό και δεν ετοιμαζόταν για αγώνα. Η περίοδος αποκλεισμού του ξεκίνησε στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 και ολοκληρώνεται στις 20 Μαρτίου 2026, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο ιστορικό event στον Λευκό Οίκο.

Το UFC στον κήπο του Ντόναλντ Τραμπ

Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το UFC θα διοργανώσει ένα event στον κήπο του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο του 2026. Την ημέρα δηλαδή των 80ων γενεθλίων του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με τον πρόεδρο του UFC, Dana White. Ο τελευταίος μάλιστα έχει επιβεβαιώσει πως η εταιρία του θα πληρώσει 700.000 δολάρια για την αποκατάσταση του γκαζόν μετά τη διοργάνωση, περιγράφοντας το event ως «μια από τις πιο φιλόδοξες στιγμές στην ιστορία του UFC».

Ο McGregor, που αναμένεται να είναι το μεγάλο όνομα της βραδιάς, φαίνεται ενθουσιασμένος με την προοπτική αυτή, λέγοντας πρόσφατα στο FOX πως «Ο Michael Chandler είναι ένας δυνατός αντίπαλος και θέλω αυτόν τον αγώνα», ενώ ο Dana White από την πλευρά του σημείωσε: «Θα δημιουργήσουμε την καλύτερη κάρτα όλων των εποχών. Ο Conor μιλά συνεχώς μαζί μου και η ιδέα να αγωνιστεί στον Λευκό Οίκο τον έχει ενθουσιάσει όσο τίποτα».

Η αμοιβή του McGregor

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Ιρλανδός σταρ υποστήριξε πως διαπραγματεύεται απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όχι με το UFC. «Δεν μιλάω με το UFC αυτή τη φορά. Διαπραγματεύομαι με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκ μέρους της Ιρλανδίας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό αγώνα.

Ο McGregor που είναι γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, ζήτησε μάλιστα 100 εκατομμύρια δολάρια για τη συμμετοχή του, μαζί με 100 «Χρυσές Βίζες» για τον ίδιο, την οικογένεια και τους φίλους του. «Ανυπομονώ να ψυχαγωγήσω ξανά τον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων. Είναι μια απόλαυση που δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη», πόσταρε στο Χ.