Μποβέ: Επέστρεψε στη δράση μετά από 15 μήνες
Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή συνέβη στον αγώνα Πρέστον - Γουότφορντ της Championship. Ο Εντοάρντο Μποβέ μετά από 15 μήνες επέστρεψε ξανά στα γήπεδα κάνοντας το ντεμπούτο του με τους φιλοξενουμένους.
Ο 23χρονος Ιταλός είχε παγώσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο και μη, όταν τον Δεκέμβριο του 2024, σε αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο χάνοντας τις αισθήσεις του. Με αυτή τη σοκαριστική εξέλιξη, το παιχνίδι είχε διακοπεί και ο παίκτης των Βιόλα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο ποδοσφαιριστής χειρουργήθηκε επιτυχώς, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Serie A, καθώς δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να παίζουν με απινιδωτή. Έτσι ο Ιταλός χαφ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και σήμερα η επιμονή και το αγάπη για το παιχνίδι έβαλαν τέλος στον εφιάλτη.
💛✊🏼 Edoardo Bove, back on the pitch today for the first time since 15 months ago when he suffered a heart problem during Fiorentina-Inter.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2026
Beautiful to see him back, making his debut for Watford today. ❤️🇮🇹 pic.twitter.com/zQ13L1cMap
