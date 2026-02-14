Ο Εντοάρντο Μποβέ επέστρεψε ξανά στα γήπεδα μετά από 15 μήνες, όπου είχε καταρρεύσει σε αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ τον Δεκέμβριο του 2024.

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή συνέβη στον αγώνα Πρέστον - Γουότφορντ της Championship. Ο Εντοάρντο Μποβέ μετά από 15 μήνες επέστρεψε ξανά στα γήπεδα κάνοντας το ντεμπούτο του με τους φιλοξενουμένους.

Ο 23χρονος Ιταλός είχε παγώσει τον ποδοσφαιρικό κόσμο και μη, όταν τον Δεκέμβριο του 2024, σε αγώνα της Φιορεντίνα με την Ίντερ είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο χάνοντας τις αισθήσεις του. Με αυτή τη σοκαριστική εξέλιξη, το παιχνίδι είχε διακοπεί και ο παίκτης των Βιόλα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο ποδοσφαιριστής χειρουργήθηκε επιτυχώς, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίζει να αγωνίζεται στην Serie A, καθώς δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές να παίζουν με απινιδωτή. Έτσι ο Ιταλός χαφ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλία και σήμερα η επιμονή και το αγάπη για το παιχνίδι έβαλαν τέλος στον εφιάλτη.