Ένα φιλί στο στόμα έκανε... έκπληξη η Μαρίγα Αγκάποβα στην Τζέσικα Άι μετά τη διαδικασία της ζύγισης, πριν από τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Ένα επεισοδιακό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στη ζύγιση του Bare Knuckle Fighting Championship 76, στο Τέξας.

Συγκεκριμένα, η Καζάκα μαχήτρια Μαρίγια Αγκάποβα φίλησε την Αμερικανίδα Τζέσικα Άι κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου face-off, δηλαδή στη διαδικασία που οι δύο αθλήτριες έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο.

Η αντίδραση της Άι ήταν άμεση, απωθώντας την αντίπαλό της εμφανώς ενοχλημένη, δηλώνοντας στη συνέχεια:

«Αυτό ήταν πολύ περίεργο». Το περιστατικό προφανώς και έγινε viral, προκαλώντας σχόλια για την ενέργεια της Αγκάποβα, η οποία από την πλευρά της είπε: «Είμαι τρελή και κάνω μια παράσταση. Απλώς πλησίασε πολύ».

