Η αστυνομία συμβουλεύει τον διαιτητή του Ίντερ - Γιουβέντους να παραμείνει στο σπίτι του!

Ο Φεντερίκο Λα Πένια, διαιτητής του Ίντερ - Γιούβεντους, κατήγγειλε προσβολές και εκφοβισμό εις βάρος εκείνου και της οικογένειας του, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.

Η Ίντερ υποδέχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο «Σαν Σίρο» τη Γιουβέντους στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής της Serie A, με τους γηπεδούχους να επικρατούν τελικά με 3-2 σε έναν αγώνα που «στιγματίστηκε» από τις λανθασμένες αποφάσεις του διαιτητή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φεντερίκο Λα Πένια, ο οποίος «σφύριξε» το ντέρμπι «Ντ΄Ιτάλια», βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής μετά την λανθασμένη αποβολή του Πιερ Καλούλου στο 42ο λεπτό.

Ο αμυντικός της Γιουβέντους έλαβε κίτρινη κάρτα στο 32ο λεπτό για φάουλ στον Νικολό Μπαρέλα και 10 λεπτά αργότερα τον απέβαλε τελείως για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Αλεσάντρο Μπαστόνι, αν και τα replays αργότερα επιβεβαίωσαν ότι ο αμυντικός των Νερατζούρι είχε «βουτήξει», σε μια προσπάθεια να κερδίσει την αποβολή του αντίπαλό του.

Καθώς επρόκειτο για δεύτερη κίτρινη κάρτα και όχι για απευθείας κόκκινη, το VAR δεν μπόρεσε να εξετάσει το περιστατικό, αλλά το χειρότερο απ΄όλα είναι πως ο Ιταλός αμυντικός έφερε κίτρινη κάρτα τη στιγμή του συμβάντος, οπότε θα είχε αποβληθεί ο ίδιος, αν ο διαιτητής αποφάσιζε να του δώσει κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο αρχι-διαιτητής Τζιανλούκα Ρόκι παραδέχτηκε ότι έγινε λάθος σε αυτή τη φάση του ντέρμπι και υποστήριξε πως ο Λα Πένια ήταν «συντετριμμένος» με το λάθος του.

Τώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα της ιταλικής εφημερίδας «Corriere dello Sport», ο Λα Πένια αναγκάστηκε να παρουσιαστεί στην αστυνομία και την εισαγγελία της Ρώμης αφού έλαβε πολλαπλές απειλές θανάτου τόσο προς εκείνον, όσο και προς την οικογένειά του, με την αρμόδια αρχή να τον συμβολεύει σε πρώτο χρόνο να παραμείνει κλεισμένος στο σπίτι του.

Άμεσα ξεκίνησε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας εκκρεμούν και όπως όλα δείχνουν ο Ιταλός ρέφερι δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε κανέναν αγώνα της Serie A αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά θα μπορούσε να επιστρέψει στη δράση την επόμενη αγωνιστική, είτε ως τέταρτος είτε ως VARιστας.

Από τη μεριά της, η Ένωση διαιτητών, μέσω του αναπληρωτή αντιπροέδρου της Φραντσέσκο Μασσίνι, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία καταδικάζει τις απειλές που δέχτηκε ο Λα Πένια.

«Αυτό που συνέβη ξεπέρασε κάθε όριο ευγένειας και αθλητικού πνεύματος. Ένας διαιτητής που φοβάται για την οικογένειά του θα πρέπει να εξοργίζει τους πάντες».