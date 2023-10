Το UFC 294 βρήκε τον Τσιμάεφ να διευρύνει το αήττητο σερί του σε 13-0 επί του έμπειρου Καμαρού Ουσμάν, ενώ ο Μαχάτσεφ ήταν σαρωτικός... τελειώνοντας τον Βολκανόφσκι από τον πρώτο κιόλας γύρο.

Το UFC 294, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι, είχε στην κάρτα του δύο σούπερ μάχες!

Ο Χαμζάτ Τσιμάεφ, επέστρεψε στα κλουβιά ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο για να συνεχίσει την αήττητη πορεία του (ρεκόρ 13-0), από τη στιγμή που ο Καμαρού Ουσμάν το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον 29χροον. Η νίκη δόθηκε από τους κριτές στον Τσετσένο με majority decision, δηλαδή με πλειοψηφική απόφαση (29-27, 29-27, 28-28).

Ετσι ο Τσιμάεφ, ο οποίος προετοιμάστηκε γι' αυτήν την αναμέτρηση, μετά τον τραυματισμό του Πάουλο Κόστα, μαζί μ' άλλους Τσετσένους μαχητές στα Αραβικά Εμιράτα, ήταν συνεπής στο μεγαλύτερο - ως τώρα - ραντεβού της καριέρας του, με τον 38χρονο Νιγηριανό να έχει πλέον τέσσερις ήττες και 20 νίκες. Αν υπάρχει δικαιολογία για τον Ουσμάν, μάλλον το γεγονός ότι είχε δύο εβδομάδες να προετοιμαστεί τού κόστισε. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει να πανηγυρίσει από τον Απρίλιο τις 6 Νοεμβρίου του 2021, δείχνει ότι η καριέρα του βρίσκεται σε πτωτική πορεία.

Kamaru Usman vs Khamzat Chimaev UFC 294. What a fight!. Congratulations to win Khamzat Chimaev by decision. 👏. Well done to Kamaru Usman taking the fight on a 2 weeks notice. 29-27, 29-27, 28-28. pic.twitter.com/yg7gRAbBjd