Ενας αντισυνταγματάρχης της Ρωσικής Εθνοφρουράς, που αιχμαλωτίστηκε από τον ουκρανικό στρατό, έδωσε συνέντευξη Τύπου στην οποία καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας και τόνισε ότι ήταν διατεθειμένος να πάει στη φυλακή για τη συμμετοχή του στον πόλεμο.

Ο Αστάχοφ Ντμίτρι Μιχαήλοβιτς συνελήφθη μαζί με άλλους δύο Ρώσους στρατιώτες την περασμένη εβδομάδα από Ουκρανούς στρατιώτες.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε ότι μιλούσε ελεύθερα και ότι οι Ουκρανοί δεν του άσκησαν καμία πίεση για να μιλήσει.

Οπως εξήγησε, ο Μιχαήλοβιτς άρχισε να αμφισβητεί τις εντολές που του είχαν δοθεί για να μπει στην Ουκρανία όταν είδε τους Ουκρανούς πυγμάχους Ολεκσάντρ Ούσικ και Βασίλ Λοματσένκο να παίρνουν τα όπλα για να υπερασπιστούν τη χώρα τους.

«Πάντα μου άρεσε να τους βλέπω να πυγμαχούν, είναι οι αγαπημένοι μου πυγμάχοι, όταν τους είδα να παίρνουν τα όπλα και να λένε ότι αναγκάστηκαν να το κάνουν, τότε ντρεπόμουν που ήρθα στην Ουκρανία.

Δεν μπορώ να βρω λόγια για να ζητήσω συγγνώμη από τον ουκρανικό λαό. Καταλαβαίνω ότι η Ρωσία δεν θα συγχωρηθεί ποτέ. Ζητώ από την Ουκρανία να αφήσει τους Ρώσους στρατιώτες να ζήσουν. Πολλοί από αυτούς ντρέπονται. Δεν θέλουν πόλεμο».

Εξήγησε πώς όταν τους δόθηκε εντολή να εισέλθουν στην Ουκρανία, τους είπαν ότι η χώρα «κυριαρχείται από ένα φασιστικό καθεστώς, ότι οι εθνικιστές και οι Ναζί είχαν πάρει την εξουσία και ότι πρέπει να πάμε να βοηθήσουμε τον λαό της Ουκρανίας να ανακάμψει». Κάτι που τελικά όπως διαπίστωσε και ο ίδιος δεν ίσχυε.

Incredible video released by officials in Ukraine as a captured Russian soldier tells a press conference that he started to question what he'd been told after seeing his favourite boxers Oleksandr Usyk and Vasyl Lomachenko signing up to fight against him… pic.twitter.com/0unQTLSrCU