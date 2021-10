Το άγαλμα του Μάικ Τάισον μοιάζει σαν να βγήκε από εφιάλτη (vid)

Το νέο άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσουν τον Μάικ Τάισον προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς ουδείς θεωρεί ότι μοιάζει στον θρύλο της πυγμαχίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει έναν διάσημο αθλητή, κατέληξε να χλευάζεται από τους θαυμαστές για την έλλειψη ομοιότητας.

Συγκεκριμένα, ο «Iron Mike» τιμήθηκε με ένα άγαλμα τριών μέτρων, μπροστά στην «Mulberry's Pizzeria» στο «Resorts World» στο Λας Βέγκας για τη λαμπρή του καριέρα στα ρινγκ.

Αν και το άγαλμα περιλαμβάνει το περίφημο τατουάζ του προσώπου του Τάισον, πολλοί επικρίνουν τον γλύπτη λέγοντας ότι δεν είχε ανάλογη επιτυχία σε πολλά άλλα μέρη του σώματος του.

Μάλιστα, πολλοί είναι αυτοί που το συγκρίνουν με το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που εγκαινιάστηκε στο αεροδρόμιο της Μαδέρας το 2017 και δεν είχε ανάλογη επιτυχία.

«Ο ίδιος γλύπτης με το άγαλμα του Κριστιάνο έκανε και του Τάισον;» «Ποιος είναι αυτός; Δεν μοιάζει με τίποτα στον Τάισον», ήταν μερικά από τα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο.

Mike Tyson just unveiled a Mike Tyson statue at Resorts World. pic.twitter.com/m9S1K8EHC8 — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) October 22, 2021

Mike Tyson unveiling a statue of himself in Vegas, complete with face tattoo… pic.twitter.com/WWk1XoYzSv — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 23, 2021

Mike Tyson was honored with a 10-foot-tall statue in Las Vegas 🔝



L E G E N D 👑



(via @MikeTyson) pic.twitter.com/RCs3I2FSr7 October 23, 2021

That Ronaldo statue at his airport or something pic.twitter.com/ULk4bT7nT4 — Kieran Johnson #BLM 🏳️‍🌈💗💜💙 (@SirKJohno) October 21, 2021

harset="utf-8">