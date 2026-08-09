Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό στο σκιφ εφήβων και η Λίλα Μουρατίδου το χάλκινο στο σκιφ νεανίδων, στο Παγκόσμιο Κ19 του Πλόβντιβ.

Διπλή μεγάλη επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (Κ19) στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας, με τον Ιάσονα Μουσελίμη να αναδεικνύεται παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ εφήβων και τη Λίλα Μουρατίδου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ νεανίδων.

Ο Μουσελίμης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό και με χρόνο 6:50.57 ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη δεύτερη θέση πήρε ο Νορβηγός Αρκάντιους με 6:53.03, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Βέλγος Ντρέσεν με 6:57.02.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο μια εντυπωσιακή χρονιά, καθώς μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, κατέκτησε πλέον και τον παγκόσμιο τίτλο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στο βάθρο ανέβηκε και η Λίλα Μουρατίδου, η οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ νεανίδων. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα και κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στις τρεις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου.

Για τη Μουρατίδου, αυτό ήταν το τέταρτο μετάλλιο μέσα στο καλοκαίρι. Είχαν προηγηθεί το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Ανδρών-Γυναικών στο διπλό ελαφρύ σκιφ με τη Λιόλιου, το χρυσό στο Παγκόσμιο Κ23 στο ίδιο αγώνισμα και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Κ19 στο σκιφ.

Η ελληνική αποστολή ολοκληρώνει έτσι με εντυπωσιακό τρόπο την παρουσία της στο Πλόβντιβ, προσθέτοντας δύο ακόμη μετάλλια στη συγκομιδή της διοργάνωσης.