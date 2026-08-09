Γιαννακόπουλος για Ολυμπιακό: «Οι οπαδοί του τα τελευταία δέκα χρόνια έμαθαν ότι το μπάσκετ είναι με πορτοκαλί μπάλα και όχι με ασπρόμαυρη»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην πολυαναμενόμενη μεγάλη συνέντευξη του στους «EuroInsiders» μίλησε για την αντιπαλότητα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άνοιξε τα χαρτιά του σε μια μεγάλη συνέντευξη στους «EuroInsiders», η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει ήδη δημοσιευτεί στο YouTube, με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού να τοποθετείται για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την ομάδα και όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε για την αντιπαλότητα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό που για τον ισχυρό άντρα της «πράσινης» ΚΑΕ δεν υφίσταται στο μπάσκετ.

Αναλυτικά

«Ποιου είναι αντίπαλος ο Ολυμπιακός; Νομίζω ότι η αντιπαλότητα είναι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ολυμπιακού. Αυτό που εννοώ είναι ότι δεν μπορώ να βάλω στην ίδια πρόταση τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό γιατί είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι σε μία δυναμική, δύο εντελώς διαφορετικοί σύλλογοι σε μέγεθος σε ηθικη σε όλα. Όλα αυτά που διαβάζετε έιναι ότι αυτούθ είναι εναντίον τους. Υπάρχει το δέντρο με τις ελιές και το δέντρο χωρίς τις ελιές. Ποιον θα χτυπήσουν; Το δέντρο των ελιών και αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.

Αυτή η αντιπαλότητα προέρχεται από το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει υψηλότερο αριθμό πρωταθλημάτων και αυτό έχει περάσει και στο μπάσκετ. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα τελευταία δέκα χρόνια έμαθαν ότι το μπάσκετ είναι με πορτοκαλί μπάλα και όχι με ασπρόμαυρη. Αυτό είναι αλήθεια. Πήγαινες στο γήπεδο του Ολυμπιακού πριν δέκα χρόνια και άκουγες "οφσάιντ-οφσάιντ!". Σέβομαι πολύ τους οπαδούς του Ολυμπιακού και κάθε ομάδα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μπορούν να βρεθούν στην ίδια συζήτηση αναφορικά με το μπάσκετ. Έχουμε 44 τίτλους, εκείνοι 21. Είναι διπλό σκορ».